(Pocket-lint) - Ci sono stati pochi franchise di giochi moderni con una serie di successi che possono competere con Uncharted, dal suo debutto su PlayStation 3 fino a una recente collezione di giochi migliorati per PlayStation 5.

Sony ha pensato bene di convertire i suoi giochi d'azione cinematografici in cinema vero e proprio con l'uscita di Uncharted nel febbraio 2022, un film con Tom Holland e Mark Wahlberg. Ecco tutto quello che devi sapere su come vedere il film.

Ora che Uncharted ha ampiamente concluso la sua corsa nei cinema, hai una bella gamma di opzioni quando si tratta di guardare il film a casa. La più semplice sarebbe quella di preordinare il film in Blu-ray o DVD, prima che le versioni su disco escano l'8 maggio 2022. Questo sarà anche il momento in cui il noleggio digitale aprirà per il film su una serie di piattaforme.

Se non vuoi aspettare così a lungo, il film sarà disponibile per l'acquisto digitale dal 26 aprile 2022, attraverso Amazon Prime Video. Costerà 13,99 sterline o 19,99 dollari per la versione HD, e puoi anche pre-ordinarlo ora se vuoi. Sarà disponibile anche su altre piattaforme da quella data, se ne avete un'altra che preferite.

Uncharted vede Tom Holland assumere il ruolo del ladro dalla parlantina intelligente Nathan Drake, che viene reclutato da un vecchio artista della truffa, Sully (Mark Wahlberg). Il loro obiettivo è un'enorme fortuna persa dai marinai centinaia di anni fa, e li porterà in giro per il mondo a caccia di indizi perduti da tempo. A dar loro la caccia per tutto il tempo c'è un cattivo interpretato da Antonio Banderas, e il film si presenta come un divertente thriller-ride che è piacevole e accessibile per le famiglie.

Se il film finisce per trovare il successo che la Sony spera, le storie dei giochi offrono molti altri colpi di scena per potenziali sequel, quindi questo potrebbe essere anche l'inizio di un nuovo franchise cinematografico.

Uncharted è classificato 12 o PG-13 e dura 1h 56m.

Uncharted ha già avuto un sacco di trailer, quindi ne abbiamo inseriti un paio qui sotto per darti un'idea dello stile del film.

Uncharted - Trailer ufficiale

Uncharted - Trailer ufficiale 2

