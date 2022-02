Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'imminente serie HBO di The Last of Us non andrà in onda quest'anno.

Secondo The Hollywood Reporter, che ha parlato con Casey Bloys, chief content officer della HBO, le riprese dell'adattamento sono ancora in corso a Calgary, in Canada. Ha sottolineato che la HBO non ha ancora annunciato una data di messa in onda, ma, ha detto, "non è il 2022". Parlando con Deadline , ha spiegato che The Last of Us "non andrà in onda nel 2022 - stanno ancora girando in Canada. Immagino che lo vedrai nel '23".

Neil Druckmann, il direttore creativo della serie di giochi, è produttore esecutivo e co-sceneggiatore dello show, mentre Craig Mazin (Chernobyl) è sceneggiatore e produttore esecutivo. Interpreterà Pedro Pascal (The Mandalorian) nei panni di Joel e Bella Ramsey (Il Trono di Spade) nei panni di Ellie, mentre Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene dai giochi.

La storia dovrebbe seguire l'improbabile coppia di Joel ed Ellie mentre attraversano gli Stati Uniti post-apocalittici, afflitti da mutanti simili a zombi - gli infetti - e mortali banditi umani. È immune alla malattia di origine vegetale che ha colpito tanti altri, quindi potrebbe essere l'ultima speranza dell'umanità. Il compito di Joel è consegnarla ai Fireflies, un gruppo militarista che cerca di salvare il mondo ad ogni costo.

Lo spettacolo è prodotto da PlayStation Productions e Naughty Dog per HBO. Ciò significa che la prima stagione e oltre saranno esclusive di HBO negli Stati Uniti.

Probabilmente verrà mostrato su Sky Atlantic nel Regno Unito.

Scritto da Maggie Tillman.