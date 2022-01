Spider-Man No Way Home: come guardarlo in streaming a casa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Spider-Man: No Way Home, il terzo film di Tom Holland Spider-Man, ha riscosso un enorme successo dalla sua uscita al cinema a dicembre.

È uno dei 10 film di maggior incasso di tutti i tempi ed è anche molto apprezzato dalla critica.

Tuttavia, potresti non essere riuscito a raggiungere un teatro per vederlo da solo. O hai solo voglia di un altro orologio. Ad ogni modo, ecco quando e come puoi vedere l'ultimo film MCU comodamente dal tuo divano.

Sebbene non sia ancora del tutto disponibile, lo streaming digitale e le versioni su disco di Spider-Man: No Way Home possono essere preordinate negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ecco i dettagli su come e quando guardarlo.

Dove preordinare Spider-Man: No Way Home in HD o SD: Amazon Prime Video

Dove preordinare Spider-Man: No Way Home in 4K HDR: Amazon Prime Video

Anche se stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale, il negozio di film digitali statunitense Vudu afferma che Spider-Man: No Way Home sarà disponibile per lo streaming dal 28 febbraio 2022. Il pre-ordine su Prime Video costa $ 19,99, indipendentemente dalla versione scelta. UHD, HD o SD. I prezzi possono variare su altri servizi di film digitali.

Le versioni DVD, Blu-ray e Blu-ray Disc 4K possono essere preordinate anche negli Stati Uniti.

Dove preordinare Spider-Man: No Way Home in HD o SD: Amazon Prime Video

Dove preordinare Spider-Man: No Way Home in 4K HDR: Amazon Prime Video

Al momento non ci sono notizie sulla data di lancio per lo streaming digitale o l'uscita del disco nel Regno Unito, tuttavia di solito è una o due settimane dopo gli Stati Uniti (sopra). Puoi preordinarlo per £ 13,95 per scaricarlo e conservarlo da Amazon Prime Video. Anche molti altri servizi di film digitali potrebbero offrire preordini: controllali per i prezzi.

Le versioni DVD, Blu-ray e Blu-ray Disc 4K sono ora disponibili per il preordine .

Come i suoi predecessori più recenti, Spider-Man: No Way Home fa parte del Marvel Cinematic Universe ma è realizzato da Sony piuttosto che da Disney, quindi non è probabile che lo vedremo presto su Disney+.

In effetti, quasi tutti i film di Spider-Man di Sony si possono trovare attualmente su Netflix (almeno nel Regno Unito). Sony ha anche attualmente un accordo di esclusiva per lo streaming con Starz negli Stati Uniti, quindi quasi sicuramente apparirà lì dopo la sua corsa in streaming a pagamento.

Non sono tutte cattive notizie però. Sony e Disney hanno firmato un accordo per migrare alla fine i film di Spider-Man su Disney+, ma ciò non entrerà in vigore almeno fino al 2023.

È difficile scrivere di Spider-Man: No Way Home senza rivelare alcuni importanti spoiler sulla trama, quindi non lo faremo.

Il protagonista è ancora una volta Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, mentre Zendaya e Jacob Batalon tornano rispettivamente nei panni di MJ e Ned. Benedict Cumberbatch è ospite come Doctor Strange.

Potete vedere l'ultimo trailer qui sotto...

Vale anche la pena guardare prima la serie TV Loki su Disney+. Alcuni dei temi possono o non possono essere rilevanti: occhiolino, occhiolino.

Scritto da Rik Henderson.