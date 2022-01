Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony è al CES 2022 di Las Vegas per svelare i consueti aggiornamenti alle sue varie linee di prodotti. Ma, quest'anno, ha qualcosa di nuovo nella manica: la Bravia Cam. È una videocamera che verrà fornita in bundle con i suoi televisori di fascia alta, come il nuovo QD-LED A95K . Sarà venduto anche separatamente.

Allora, qual è lo scopo di avere una videocamera per la tua TV? Per fare videochiamate, ovviamente. Costruita per l'era della pandemia, la Bravia Cam ti permetterà di partecipare alle riunioni letteralmente comodamente dal tuo divano. Se questo è di scarso interesse per te, allora forse potresti goderti uno dei tanti altri trucchi di Bravia Cam. Ad esempio, ti consentirà di controllare i televisori Sony 2022 con i gesti.

Spegni la TV, metti in pausa il film, alza il volume chiudendo la prima o agitando la mano per la stanza. Molto simile a Kinect, vero?

Inoltre, quando la tua Bravia Cam è collegata, puoi impostare la tua TV Sony per visualizzare un avviso di prossimità se rileva che qualcuno è troppo vicino allo schermo. Stanco di dire ai tuoi figli di non sedersi così vicino alla TV? Bene, ora l'intero schermo si oscura se non si allontanano. La fotocamera offre anche la "compensazione della distanza di visualizzazione" che regola la luminosità e la voce in base alla distanza dalla TV.

Infine, la tua TV Bravia si attenua se Bravia Cam rileva che hai lasciato la stanza.

All'inizio, la Bravia Cam sarà disponibile solo per le chat video, ma Sony ha affermato che un aggiornamento del firmware aggiungerà tutte le altre funzionalità.

Puoi spegnere fisicamente la fotocamera e il microfono integrato. Sony ha affermato che il microfono non è sempre in ascolto e nessun dato privato viene memorizzato sulla fotocamera, sulla TV o sui server Sony. Puoi anche cancellare i dati della fotocamera tramite le impostazioni della tua TV.

La Sony Bravia Cam sarà fornita in bundle con alcuni modelli di TV Bravia, inclusi i nuovi set Z9K Mini LED e A95K QD-OLED. Sarà disponibile separatamente per i televisori della serie A90K, A80K, X95K, X90K, X85K e X980K. Il prezzo sarà annunciato più vicino alla sua uscita più avanti nel 2022.