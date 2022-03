Sonos ha in programma un'app di streaming TV?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Sonos stia reclutando ingegneri del software per lavorare su un progetto "Home Theater OS", portando alcuni a credere che stia esaminando la possibilità di espandere i suoi servizi sui televisori.

La società di tecnologia degli altoparlanti ha pubblicato numerosi annunci di lavoro per il personale di sviluppo senior per lavorare su progetti per dispositivi, inclusi i televisori.

Non è ancora chiaro se questo significhi che Sonos intenda rilasciare app Smart TV per Android TV o altri sistemi operativi di produttori per controllare i propri sistemi di altoparlanti o se intenda offrire i propri servizi di streaming.

Tuttavia, fonti anonime hanno detto a Protocol che da tempo nutre l'ambizione di svolgere un ruolo più importante nello streaming TV.

Sonos è attiva da molti anni nel mercato dell'home cinema/teatro, con la capacità di collegare i suoi singoli altoparlanti e subwoofer in una configurazione 5.1 e, in tempi più recenti, ha introdotto soundbar a tutti gli effetti nella sua gamma, incluso il Dolby Atmos -supporto di Sonos Arc .

Considerando che gli elenchi di lavoro includono un "UX Lead — Next Generation Home Theater Experience", con il compito di lavorare su "superfici dei dispositivi (cellulare, televisione, tablet e telecomando HW) per offrire un'esperienza di consegna dei contenuti di prossima generazione", sembra presto potrebbe essere una presenza anche sulla tua TV.

Scritto da Rik Henderson.