(Pocket-lint) - Sky lancerà il suo canale dedicato ai bambini nel febbraio 2023.

Sostituendo Baby TV sull'EPG (canale 609), Sky Kids ospiterà una serie di programmi preferiti dai bambini, tra cui gli Sky Kids Originals Dino Club, 123 Number Squad e My Friend Misty di Fearne Cotton.

Ci saranno anche Trolls: TrollsTopia, Clifford the Big Red Dog e Morph.

Morph, in particolare, vede il ritorno dell'amatissimo personaggio in plastilina che ha iniziato la sua vita negli anni '70 nello show della BBC Take Hart. Le sue ultime avventure lo vedranno insieme a Chas continuare a creare scompiglio sulla scrivania di un artista.

Sky Kids sarà privo di pubblicità e funzionerà 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sarà disponibile in tempo per il primo semestre dell'anno.

La Baby TV continuerà, ma si sposterà sul canale 626.

Sky ospita anche più di 10.000 episodi di contenuti per bambini da vedere on demand, da Nick Jnr, Cartoon Network e Nickelodeon. Sky Kids sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Kids su Sky Q, Sky Glass, Sky Stream e Now.

Per sapere come ottenere Sky Kids, consultare il sito ufficiale di Sky.

Scritto da Rik Henderson.