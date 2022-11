Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I possessori di Sky Glass e Sky Stream hanno ora la possibilità di includere l'Ad Skipping nella bolletta mensile.

Sky offre il servizio come supplemento al suo pacchetto Sky Ultimate TV, proprio come UHD e Dolby Atmos, Sky Sport e Sky Cinema, in modo che i clienti possano scegliere se pagare il supplemento o meno.

Ma cos'è l'Ad Skipping, cosa si ottiene con i propri soldi e quanto costa? Rispondiamo a tutte le domande.

Cos'è l'Ad Skipping di Sky e come funziona?

Il pacchetto Ad Skipping è disponibile per Sky Glass e Sky Stream. Consente agli spettatori di passare velocemente attraverso gli spot pubblicitari presenti negli spettacoli e nei film che hanno riavviato o in qualsiasi contenuto on demand.

Consente inoltre di passare velocemente attraverso le pubblicità su app come All4, ITVX e STV Player, senza dover sottoscrivere un abbonamento individuale a tali servizi.

Se non si ha l'Ad Skipping come parte del proprio piano, non è possibile inoltrare o saltare le pubblicità su Sky Glass o Sky Stream, anche se è possibile mettere in pausa una trasmissione in diretta e inoltrare le interruzioni pubblicitarie fino alla trasmissione in diretta.

Quanto costa il pacchetto Ad Skipping?

Il costo di Ad Skipping è di 5 € al mese in aggiunta al vostro abbonamento a Sky Glass o Sky Stream.

Ma non ho già l'Ad Skipping?

Se siete già abbonati a Sky Glass o Sky Stream, è probabile che abbiate già l'Ad Skipping. È stato offerto come un incentivo di 12 o 18 mesi per i nuovi clienti, quindi è possibile che abbiate ancora un discreto periodo di tempo prima che diventi un optional.

I possessori di Sky Glass e Sky Stream saranno stati informati al momento dell'installazione della durata dell'offerta introduttiva.

Potete verificare se avete già l'Ad Skipping andando in fondo alla schermata iniziale del vostro Sky Glass TV o Sky Stream Puck. Cliccate su"Il mio Sky", quindi su"I tuoi prodotti".

Se è stato impostato un PIN, è necessario inserirlo, quindi cliccare su"Abbonamenti Sky" e"Sky TV". Scorrendo l'elenco degli abbonamenti si vedrà se l'Ad Skipping è attivo o meno.

Ci sono offerte su Ad Skipping?

Sebbene non ci siano offerte sul pacchetto Ad Skipping, i 5 euro al mese coprono la possibilità di mandare avanti velocemente la pubblicità sia su All4 che su ITVX, entrambi i quali di solito fanno pagare individualmente questa funzione come parte dei loro piani di abbonamento. All4 costa 3,99 sterline e ITVX 5,99 sterline al mese.

Inoltre, per i nuovi clienti c'è un'offerta sul pacchetto Sky Ultimate TV. Il prezzo attuale è di 23 euro al mese. Con l'aggiunta dell'Ad Skipping il prezzo sale a 28 euro al mese, con un aumento di soli 2 euro rispetto al prezzo normale.

Quando sarà disponibile Sky Ad Skipping?

Il servizio Ad Skipping di Sky è disponibile da subito.

Scritto da Rik Henderson.