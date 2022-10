Lionsgate+ arriva su Sky Glass, Sky Stream e Sky Q

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il mese scorso, Starzplay ha cambiato nome in Lionsgate+ e il servizio di streaming di Lionsgate è arrivato come app su diversi smart TV e dispositivi, come la Fire TV. Ora è disponibile anche sulle piattaforme di Sky.

L'app Lionsgate+ è disponibile su Sky Glass e Sky Stream, mentre la versione Sky Q sarà disponibile per i clienti del Regno Unito e dell'Irlanda "nel corso della settimana". Sarà inoltre disponibile su Sky Q e Sky Glass in Italia e su Sky Q in Germania "più avanti nel corso dell'anno".

L'applicazione dà accesso al servizio di streaming, comprese le serie televisive, come Pennyworth, Doom Patrol, Gaslit e Outlander, oltre a tutta una serie di film d'archivio, come American Psycho e la puntuale saga di Halloween.

L'abbonamento a Lionsgate+ costa 5,99 sterline al mese nel Regno Unito e 4,99 euro al mese in Irlanda. Questo indipendentemente dalla piattaforma attraverso la quale ci si abbona.

È necessario iscriversi tramite il sito web di Lionsgate+ (non è possibile farlo tramite l'app), ma per i nuovi iscritti è previsto un periodo di prova di 30 giorni.

Lo stesso abbonamento funziona anche su altre piattaforme, tra cui Android, iPhone, iPad e PC (Mac e Chromebook inclusi). È anche possibile scaricare gli spettacoli sui dispositivi mobili per guardarli offline.

Scritto da Rik Henderson.