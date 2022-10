Sky Stream è ora disponibile nel Regno Unito come servizio autonomo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da quando Sky è stato lanciato più di tre decenni fa (come British Sky Broadcasting), i clienti hanno chiesto un modo per ottenere il servizio completo senza bisogno di un'antenna parabolica. Milioni di residenti nel Regno Unito non possono o non vogliono installarne una.

Il servizio di streaming Now ha offerto una soluzione provvisoria per molti anni e Sky Glass è arrivato nel 2021 per soddisfare i criteri di molti, ma non senza i propri limiti. Per quest'ultimo, ad esempio, è necessario impegnarsi a sostituire il televisore e l'impianto audio.

Ora però abbiamo una soluzione completa: quasi l'intera esperienza di Sky TV come prodotto autonomo e connesso a Internet senza bisogno di una parabola. Sky Stream è finalmente disponibile nel Regno Unito con un contratto di 18 mesi o di 30 giorni, quindi potrebbe essere adatto a diversi tipi di spettatori e di tasche.

Si tratta di un piccolo dispositivo Sky Stream puck da collegare al televisore tramite HDMI e di un telecomando vocale. Lo si collega a Internet tramite Wi-Fi o Ethernet e si parte.

L'intera esperienza è identica a quella di Sky Glass, tranne per il fatto che si utilizza il proprio televisore e la propria configurazione audio, compreso il supporto per 4K HDR, HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos, e che il pacchetto standard include un abbonamento a Netflix Basic oltre ai canali di intrattenimento di Sky. Anche i canali terrestri britannici, come BBC, ITV, Channel 4 e Channel 5, sono disponibili nel canone mensile.

Un contratto di 18 mesi costa 26 sterline al mese con un costo di installazione iniziale di 20 sterline, mentre il piano mobile di 30 giorni parte da 29 sterline al mese con un costo di installazione di 39,95 sterline. Quest'ultimo può essere annullato in qualsiasi momento.

È possibile aggiungere altri servizi e canali Sky, tra cui Sky Sport, Sky Cinema, BT Sport, UHD e Dolby Atmos. Inoltre, è possibile abbonarsi ad altri servizi di streaming attraverso il disco Sky Stream stesso, come Disney+, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

Scritto da Rik Henderson.