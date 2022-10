Sky Stream / Il concept Glass arriverà negli Stati Uniti nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sky Stream verrà lanciato nel Regno Unito martedì 18 ottobre 2022 e anche i clienti statunitensi dovrebbero tenere d'occhio la piattaforma TV su banda larga, che arriverà anche negli Stati Uniti nel 2023.

Secondo quanto riportato da Pocket-lint, Comcast, proprietario di Sky, intende introdurre il concetto negli Stati Uniti attraverso un canale come Foxtel.

Fraser Stirling, global chief product officer di Sky e Comcast, ha spiegato che la piattaforma alla base del nuovo servizio Sky Stream e di Sky Glass - chiamata Entertainment OS - sarà utilizzata anche sui dispositivi di streaming che attraverseranno l'Atlantico: "L'anno prossimo, negli Stati Uniti, vedremo tutte le grandi cose che stiamo facendo qui su Sky Glass combinate con l'incredibile piattaforma che abbiamo", ha detto.

"Stiamo utilizzando la stessa tecnologia, sia che si tratti di una serie di dispositivi, di software integrati, di servizi cloud e di un'intera UI/USI, che spediremo a livello globale. Vedremo che questo si diffonderà anche negli Stati Uniti.

"È qualcosa che noi possiamo fare che gli altri non possono fare, e in cui abbiamo una grande esperienza: un modo per creare un'esperienza che sia al centro della casa".

Sky Stream è essenzialmente uno Sky Glass TV senza TV. Offre la stessa interfaccia utente, con contenuti televisivi trasmessi in streaming interamente su Internet, combinati con app e servizi di terze parti, il tutto in un piccolo dispositivo simile a un disco.

È abilitato al 4K HDR (Dolby Vision) ed è in grado di riprodurre anche l'audio Dolby Atmos.

Ciò che lo rende particolarmente attraente per i consumatori è il fatto che è un modo per ottenere un'esperienza televisiva completa a pagamento senza installazione o problemi. Sky lo offre addirittura con un contratto a rotazione di 30 giorni nel Regno Unito, anche se i provider statunitensi offriranno senza dubbio dispositivi simili nell'ambito dei loro piani di abbonamento.

Scritto da Rik Henderson.