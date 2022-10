Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sky rilascerà un importante aggiornamento software per il suo televisore Sky Glass che migliorerà drasticamente la qualità dell'immagine.

Da quando è stato lanciato un anno fa, Sky Glass ha conquistato molti fan, non da ultimo perché offre una soluzione all-in-one di TV, sistema audio e esperienza Sky completa su banda larga. Tuttavia, una critica che ha dovuto affrontare nel frattempo è che le sue immagini erano semplicemente buone, piuttosto che spettacolari.

La situazione sta per cambiare.

Pocket-lint è stato invitato presso il quartier generale di Sky per dare un'occhiata in anteprima al nuovo software in arrivo su tutti i televisori Sky Glass entro la fine del 2022, che migliora il contrasto e altri aspetti della resa delle immagini.

Anche se non possiamo ancora mostrarvi le immagini dei miglioramenti, abbiamo visto un confronto fianco a fianco tra l'attuale elaborazione delle immagini e l'imminente aggiornamento, e possiamo dire in tutta onestà che c'è una netta differenza.

Il nuovo software per le immagini è stato ricostruito da zero e rimappa essenzialmente la retroilluminazione e la tonalità, creando livelli di nero più accurati e grigi meno slavati.

Tra i nuovi aspetti c'è il riconoscimento delle barre nere, che spegne efficacemente la retroilluminazione attenuata localmente nelle aree in cui compaiono le barre nere, inquadrando l'immagine in modo più preciso. In generale, i livelli di nero hanno una maggiore profondità, mentre i riflessi speculari sono resi con maggiore precisione per dare un maggiore impatto all'immagine.

Dovremo verificare l'aggiornamento finale quando arriverà sui modelli Sky Glass consumer nei prossimi mesi, ma i miglioramenti sono sicuramente promettenti dalla nostra breve demo.

Non c'è ancora una data definitiva per il rilascio del nuovo software, ma ci è stato detto "prima di Natale". Sarà disponibile per tutti i clienti Sky Glass tramite un aggiornamento over-the-air.

Scritto da Rik Henderson.