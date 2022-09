Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sky ha annunciato la data di uscita del suo Sky Stream Puck standalone e ha eliminato il termine "Puck" dal suo nome.

Sky Stream sarà disponibile nel Regno Unito dal 18 ottobre 2022.

Offre essenzialmente la stessa esperienza di TV connessa di Sky Glass, ma sul proprio televisore. È sufficiente collegare il dispositivo Sky Stream a una porta HDMI disponibile.

Come altri box o dongle per lo streaming, non richiede installazione, quindi si può facilmente configurare da soli. Sky prevede solo un costo di installazione una tantum di 39,95 € (o 20 € se si sottoscrive un contratto di 18 mesi).

L'abbonamento a Sky Stream parte da £26 al mese con un contratto di 18 mesi, o da £29 al mese con un piano mobile di 31 giorni.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Include il pacchetto Sky Ultimate TV e Netflix Basic, mentre altri canali possono essere aggiunti come pacchetti a pagamento. Ad esempio, è possibile aggiungere Sky Sport, Sky Cinema, BT Sport, 4K e Dolby Atmos a un costo mensile aggiuntivo.

Attraverso Sky Stream sono disponibili anche altri servizi di streaming, tra cui Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Video.

Come per Sky Glass, è possibile aggiungere altri dispositivi Sky Stream all'interno della casa per la visione su più schermi.

Il dispositivo Sky Stream sarà disponibile nel negozio online e nei punti vendita di Sky.

Scritto da Rik Henderson.