Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sky e Viacom CBS lanceranno il loro servizio di streaming in joint venture in molti Paesi europei il 20 settembre 2022.

SkyShowtime sarà alimentato dalla piattaforma tecnologica Peacock e combinerà contenuti di Universal, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky e Peacock stessa.

-

Tra questi ci saranno film di successo, come Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: L'ascesa di Gru e Downton Abbey: Una nuova era.

Il servizio sarà lanciato prima in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Si espanderà poi nei Paesi Bassi nel corso dell'anno.

Altri Paesi dell'Europa centrale e orientale riceveranno SkyShowtime a partire dall'inizio del 2023, mentre Spagna, Portogallo e Andorra sembrano essere i prossimi paesi della lista.

Ci saranno "nuove serie premium scripted" realizzate per SkyShowtime e, nelle regioni nordiche, sostituirà completamente Paramount+.

Il prezzo di SkyShowtime sarà di 6,99 euro al mese.

"Siamo entusiasti che i nostri clienti abbiano accesso esclusivo alle ultime serie e film in anteprima dei nostri studios iconici e di fama mondiale", ha dichiarato l'amministratore delegato di SkyShowtime, Monty Sarhan.

"Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli sulle date di lancio per gli altri mercati e di portare SkyShowtime a un numero ancora maggiore di persone in Europa".

Non è previsto il lancio della piattaforma di streaming nel Regno Unito o in altre regioni già supportate dai servizi televisivi a pagamento di Sky.

Scritto da Rik Henderson.