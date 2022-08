Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per chiunque abbia visto il primo episodio, potrebbe essere ovvio, ma il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, si è rivelato un grande successo.

I dati di ascolto e i punteggi sui siti di classificazione televisiva sono stati molto positivi e ora abbiamo la conferma che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Basata su Fire & Blood di George RR Martin e ambientata quasi 200 anni prima che Daenerys Targaryen faccia la sua offerta per il Trono di Spade, House of the Dragon è incentrata su una guerra civile potenzialmente sanguinosa tra antenati.

La serie è interpretata da Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys Targaryen e da Matt Smith in quello di suo fratello e pericoloso rivale Damon.

Il primo episodio è iniziato con alcune scene scioccanti e promette di diventare ancora più sanguinoso e audace con il progredire della prima stagione. La seconda stagione sarà senza dubbio altrettanto avvincente.

"House of the Dragon si sta già rivelando un successo di ascolti e prevediamo che andrà sempre più forte grazie alla narrazione avvincente e agli incredibili valori di produzione", ha dichiarato il direttore generale dei contenuti di Sky, Zai Bennett. "Non vediamo l'ora di condividere una seconda serie con i nostri clienti su Sky e Now".

La serie è prodotta da HBO negli Stati Uniti e disponibile su HBO Max. Sky Atlantic lo trasmette nel Regno Unito e Sky lo offre anche on demand sui suoi servizi Sky Q, Sky Glass e Now.

Scritto da Rik Henderson.