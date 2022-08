Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sky ha annunciato la prossima uscita di This England, da non confondere con il film This is England. This England, invece, era precedentemente conosciuta come This Sceptred Isle ed è una fiction originale Sky che tratta del Primo Ministro Boris Johnson e del governo britannico durante la prima ondata della pandemia Covid-19.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su This England, compreso come vederlo, quando uscirà e di cosa parlerà.

21 settembre

This England uscirà il 21 settembre nel Regno Unito. È stato co-scritto e diretto da Michael Winterbottom.

Al momento non si sa quando o se uscirà al di fuori del Regno Unito, ma aggiorneremo questa sezione quando ne sapremo di più.

This England è un prodotto originale Sky. Non sorprende quindi che per guardarlo sia necessario un abbonamento a Sky. La fiction sarà trasmessa su Sky Atlantic e sarà possibile guardarla anche su Now con un abbonamento a Intrattenimento. Tutti gli episodi saranno trasmessi contemporaneamente.

Now offre attualmente un abbonamento a Intrattenimento e Film che costa 14,99 sterline al mese per sei mesi. Questo abbonamento consente di accedere a programmi come House of the Dragon, Game of Thrones, The Princess e a film come Spider-Man: No Way Home, Dune e The Matrix Resurrections.

This England è incentrata sul Primo Ministro Boris Johnson e sul governo britannico durante la prima ondata della pandemia globale Covid-19.

Secondo Sky: "This England racconterà la storia di alcuni degli eventi più devastanti che abbiano mai colpito il Regno Unito e di un Primo Ministro alla guida di questi tempi senza precedenti".

La fiction ripercorrerà l'impatto sulla Gran Bretagna di questa pandemia che si è verificata una volta per generazione, e la risposta di scienziati, infermieri e medici che hanno lavorato instancabilmente ed eroicamente per contenere e sconfiggere il virus".

"Si basa sulle testimonianze di prima mano di persone di ogni estrazione sociale: dal numero 10 di Downing Street, dal Dipartimento della Salute, dal Gruppo Consultivo Scientifico per le Emergenze (SAGE), dagli ospedali e dalle case di cura di tutto il Paese".

Alcuni membri del cast di This England sono stati rivelati, in parte grazie a Deadline. Qui di seguito trovate un elenco di alcuni di coloro che appariranno nella fiction e di chi interpreteranno.

Kenneth Branagh nel ruolo del Primo Ministro Boris Johnson

Ophelia Lovibond nel ruolo di Carrie Symonds

Simon Paisley Day nel ruolo di Dominic Cummings

Andrew Buchan nel ruolo di Matt Hancock

Gli episodi di This England saranno sei.

Al momento non è nota la durata degli episodi, anche se ci aspettiamo che siano di un'ora con la pubblicità e quindi di 45 minuti se si guarda On Demand e si può saltare.

Sky ha rilasciato un paio di trailer di This England, l'ultimo dei quali arriverà il 18 agosto. Potete vederli entrambi qui sotto.

Non mentiamo, la somiglianza tra Kenneth Branagh e Boris Johnson è sorprendente.

Ecco anche il primo teaser:

Scritto da Britta O'Boyle.