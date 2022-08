Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, debutterà questo fine settimana sulla HBO negli Stati Uniti e su Sky nel Regno Unito, ma la HBO ci ha dato un ultimo teaser prima del lancio dello show.

La compagnia ha rilasciato un trailer di un minuto intitolato "Fire Will Reign" (Il fuoco regnerà) che inizia con la voce di Viserys Targaryen che dice: "La strada da percorrere è incerta, ma la fine è chiara".

Continua dicendo: "Siamo meglio difesi" e risponde a "contro chi" con "chiunque possa osare sfidarci". Le sue parole finali nel trailer sono: "La minaccia della guerra incombe". Il trailer si conclude con le parole "Il fuoco regnerà" e c'è molto fuoco. Potete vedere l'intero teaser all'inizio di questa pagina.

La Casa del Drago è basata su "Fuoco e sangue" di George R.R. Martin e racconta la storia della Casa Targaryen. È ambientata 200 anni prima degli eventi che compongono la serie Game of Thrones.

Come per Game of Thrones, dopo la première un episodio verrà trasmesso settimanalmente su HBO e Sky. In totale sono previsti 10 episodi, l'ultimo dei quali è previsto per il 23 ottobre.

Abbiamo un'intera rubrica che vi dice tutto quello che c'è da sapere su House of the Dragon, che potete trovare qui, e abbiamo anche una rubrica che vi dice quali sono gli episodi di Game of Thrones che vale la pena guardare prima della prima della nuova serie, e anche cosa leggere. La trovate qui.

House of the Dragon debutterà sulla HBO alle 9PM ET/PT il 21 agosto 2022. Il debutto nel Regno Unito avverrà su Sky alle 2 del mattino del 22 agosto 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.