Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi documentari sulla Principessa Diana. La principessa era adorata dal pubblico britannico, ma purtroppo anche molto criticata.

In occasione del 25° anniversario della sua tragica morte, il 31 agosto, The Princess della HBO è l'ultimo documentario sulla vita di Diana e ha suscitato molto clamore. Ecco tutto quello che c'è da sapere su The Princess, comprese le modalità di visione e la data di uscita.

-

13 agosto 2022

Il documentario "The Princess" della HBO è uscito il 13 agosto 2022 alle 20.00 ora orientale. Nel Regno Unito è andato in onda alla stessa ora, ovvero alle 02:00am BST del 14 agosto, quindi è disponibile per la visione ora.

Il documentario The Princess dura 2 ore e 4 minuti.

'The Princess' è una produzione HBO, quindi per chi si trova negli Stati Uniti è necessario un abbonamento HBO Max per vedere il documentario.

Per chi si trova nel Regno Unito, i film originali della HBO vengono solitamente trasmessi da Sky grazie a un accordo di programmazione e "The Princess" non è da meno. L'accordo prevede che "The Princess" vada in onda su Sky Documentaries, quindi per vederlo è necessario un abbonamento a Sky o a Now Entertainment.

Come abbiamo detto, "The Princess" è andato in onda per la prima volta alle 2 del mattino del 14 agosto 2022 nel Regno Unito. È ora disponibile On Demand per i clienti Sky e sarà disponibile su Sky fino al 13 settembre.

Il documentario The Princess della HBO è dedicato alla Principessa Diana del Galles e si basa solo su filmati d'archivio per fornire una nuova prospettiva sulla vita, il lavoro e la devastante morte di Diana.

Il documentario non rivelerà alcun segreto o qualcosa che chi ha seguito la vita di Diana non sappia, ma il regista di The Princess Ed Perkins ha dichiarato: "Sono molto consapevole che è stato raccontato molte, molte volte in precedenza, ma spero che con il nostro approccio possiamo non solo... raccontare la storia di Diana, ma anche puntare la telecamera verso tutti noi per porre alcune domande più grandi su noi stessi, sul nostro rapporto con la monarchia e sul nostro rapporto con le celebrità".

Ha anche detto: "Con questa storia abbiamo cercato davvero di non includere i momenti che tutti hanno già visto molte, molte volte nel corso degli anni".

La HBO descrive il documentario come la storia della "travolgente adorazione [e] dell'intenso scrutinio di ogni mossa di Diana e del costante giudizio sul suo carattere".

Esiste un trailer del documentario The Princess, sì. È possibile guardarlo qui sotto, oltre che all'inizio di questa pagina, per avere un'idea di cosa ci si può aspettare dal film.

Scritto da Britta O'Boyle.