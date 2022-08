Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oleksandr Usyk ha incontrato Anthony Joshua per la prima volta il 25 settembre 2021, con una sconfitta per decisione unanime di Joshua, che ha perso i titoli WBA (Super), WBO e IBF a favore di Usyk. Ma i due tornano sul ring dopo quasi un anno, con un incontro riprogrammato da maggio.

Riuscirà il peso massimo britannico Joshua - che ora lavora con l'allenatore americano Robert Garcia insieme ad Angel Fernandez - a vendicare la seconda sconfitta in carriera e a riconquistare i titoli? Oppure Usyk, indiscusso campione del mondo dei pesi cruiser nel 2018, difenderà le tre cinture dei pesi massimi?

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla rivincita di Usyk contro Joshua, compreso quando si terrà, come si potrà assistere e quanto costerà.

La rivincita di Oleksandr Usyk e Anthony Joshua si terrà il 20 agosto 2022. L'incontro si svolgerà a Gedda, in Arabia Saudita. La copertura dell'evento inizierà alle 18:00 (BST), mentre l'ingresso sul ring dell'evento principale è previsto per le 21:00 circa.

Due repliche di durata completa saranno trasmesse alle 8.00 (BST) e alle 15.00 (BST) di domenica 21 agosto.

L'incontro originale tra i due si è svolto al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e si dice che sia stato uno degli incontri più visti nella storia di Sky Sports.

La rivincita di Usyk v Joshua 2 sarà visibile in esclusiva su Sky Sports Box office nel Regno Unito e in Irlanda. Sarà visibile su Sky Sports Box Office (canale 491 di Sky), Sky Sports Box Office HD (canale 492 di Sky) e in UHD con Dolby Atmos.

È inoltre possibile guardare l'incontro sul player scaricabile di Sky Sports Box Office su PC/Desktop/Mac, tramite l'app Sky Sports Box Office per Android o iOS o in streaming su NOW Smart Stick o NOW box.

La rivincita di Usyk v Joshua 2 ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui si paga. Fino alle ore 00:00 BST del giorno precedente l'incontro (19 agosto), chi si trova nel Regno Unito pagherà £26,95 e chi si trova nella Repubblica d'Irlanda pagherà €31,95 per prenotare l'incontro.

Il giorno dell'incontro (20 agosto) costerà 26,95 sterline nel Regno Unito e 31,95 euro in Irlanda per tutte le prenotazioni "self-service", che includono il controllo a distanza e l'online, ma se si prenota per telefono, si pagherà 31,95 sterline nel Regno Unito e 36,95 euro in Irlanda. Se si prenota tramite un agente, è previsto un costo aggiuntivo di 2 sterline.

A partire dalle ore 00:00 BST del 20 agosto, il prezzo tornerà al prezzo originale di 26,95 sterline e 31,95 euro.

È possibile prenotare la visione dell'incontro Usyk vs Joshua su Sky Box Office.

Scritto da Britta O'Boyle.