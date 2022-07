Sky Glass sarà disponibile in Irlanda da agosto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il mese prossimo Sky metterà a disposizione dei clienti irlandesi il suo sistema televisivo all-in-one Sky Glass.

Dopo aver già affermato il televisore connesso a Internet nel Regno Unito, Sky rilascerà Sky Glass in Irlanda il 25 agosto 2022.

"Dopo il grande successo del lancio nel Regno Unito, siamo entusiasti di annunciare che l'Irlanda sarà il secondo mercato a lanciare Sky Glass", ha dichiarato JD Buckley, CEO di Sky Irlanda.

"Il lancio di Sky Glass segna una tappa importante nei 25 anni di storia di Sky in Irlanda".

Anche Sky Mobile è stato lanciato di recente nel Paese, quindi l'aggiunta della TV del marchio al mercato rappresenta un ulteriore passo per aumentare la sua presenza in Eire.

Sky Glass offre tutti i servizi dell'emittente attraverso una connessione Internet anziché una parabola satellitare. Si tratta di una soluzione di intrattenimento completa in un unico dispositivo, con uno schermo 4K HDR e un sistema audio Dolby Atmos integrato nella cornice. Questo include altoparlanti e un subwoofer.

I clienti possono aggiungere diversi pacchetti TV al loro abbonamento, oltre a servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Il televisore è disponibile in tre dimensioni: piccolo (43 pollici), medio (55 pollici) e 65 (65 pollici) ed è disponibile in diversi colori: blu oceano, bianco ceramica, verde corsa, rosa scuro o nero antracite. Un frontalino staccabile per l'unità del diffusore anteriore permette di personalizzarlo ulteriormente.

Il controllo vocale è integrato nel telecomando e nel televisore stesso.

Come nel Regno Unito, anche in Irlanda i clienti possono pagare mensilmente per Sky Glass. Il prezzo parte da 15 euro al mese per il modello da 43 pollici.

Scritto da Rik Henderson.