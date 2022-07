Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Molti parlamentari e ministri del governo Tory (attuali ed ex) si sono messi in gioco per diventare il prossimo leader del partito conservatore e, di conseguenza, il primo ministro del Regno Unito.

Il processo di sostituzione di Boris Johnson come leader e premier è iniziato e potrebbe durare fino ai primi di ottobre. Probabilmente ci saranno diversi turni di votazione per individuare i candidati, poi gli ultimi due faranno un testa a testa con tutti i membri del Partito Conservatore che voteranno la scelta finale.

Nel frattempo, ci aspettiamo molte discussioni e dibattiti, con Sky che ha annunciato che darà il via ai lavori con un dibattito in diretta TV.

Ecco come vederlo e chi vi prenderà parte.

Il primo dibattito televisivo in diretta per la scelta del prossimo leader dei conservatori si terrà la sera di lunedì 18 luglio 2022.

Il dibattito sulla leadership del partito conservatore si svolgerà negli studi di Sky News a Londra Ovest e sarà quindi trasmesso su Sky News. Sarà condotto da Kate Burley e conterrà le domande di un pubblico virtuale in studio.

Sarà possibile vederlo su Sky News tramite Sky Q, Sky Glass, Virgin Media, BT TV e ovunque sia possibile ricevere il canale Freeview in chiaro. In pratica, su qualsiasi televisore.

In alternativa, si può vedere in streaming tramite le app Sky Go o Sky News su dispositivi mobili e smart TV, oppure in diretta online tramite il sito web di Sky News.

Ecco l'elenco attuale dei candidati in corsa per diventare il prossimo leader del partito conservatore e primo ministro del Regno Unito.

Kemi Badenoch - Ex ministro di Stato per gli Enti locali, la fede e le comunità - deputato per Saffron Walden

- Ex ministro di Stato per gli Enti locali, la fede e le comunità - deputato per Saffron Walden Suella Braverman - Procuratore generale - deputato di Fareham

- Procuratore generale - deputato di Fareham Jeremy Hunt - Deputato per il Surrey sud-occidentale

- Deputato per il Surrey sud-occidentale Sajid Javid - Ex Segretario alla Sanità - Deputato per Bromsgrove

- Ex Segretario alla Sanità - Deputato per Bromsgrove Penny Mordaunt - Ministro di Stato - Deputato per Portsmouth Nord

- Ministro di Stato - Deputato per Portsmouth Nord Grant Schapps - Segretario ai Trasporti - Deputato per Welwyn Hatfield

- Segretario ai Trasporti - Deputato per Welwyn Hatfield Rishi Sunak - Ex Cancelliere dello Scacchiere - Deputato per Richmond (Yorks)

- Ex Cancelliere dello Scacchiere - Deputato per Richmond (Yorks) Liz Truss - Segretario agli Esteri - Deputato per il South West Norfolk

- Segretario agli Esteri - Deputato per il South West Norfolk Tom Tugendhat - deputato di Tonbridge e Malling

- deputato di Tonbridge e Malling Nadhim Zahawi - Cancelliere dello Scacchiere - Deputato per Stratford-on-Avon

Per essere eleggibile a leader del Partito e, quindi, a Primo Ministro, ogni candidato deve avere il sostegno ufficiale di almeno otto parlamentari in carica.

Il concorso chiede a tutti i parlamentari del partito di votare il loro candidato preferito attraverso un ballottaggio e chiunque riceva meno di 18 voti sarà eliminato.

Un secondo turno di ballottaggio eliminerà chiunque riceva meno di 36 voti. Questa procedura continuerà fino a quando non rimarranno solo due candidati,

Quando rimangono solo due candidati, la votazione viene aperta a tutti i membri del Partito Conservatore. Questo avviene attraverso il voto per corrispondenza e porterà a un vincitore.

Scritto da Rik Henderson.