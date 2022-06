Succession stagione 4: ecco cosa sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Succession sta tornando. È stata avviata la produzione della quarta stagione e finalmente scopriremo cosa faranno i figli dei Roy dopo che sono stati privati delle azioni della Waystar RoyCo dopo aver tentato il loro colpo di stato.

Ma quando andrà in onda e cos'altro possiamo aspettarci dall'ultima stagione di uno dei telefilm più popolari del momento?

Ecco cosa sappiamo finora della quarta stagione di Succession.

Succession è stato rinnovato per una quarta stagione alla fine dello scorso anno, ma considerando che la produzione è iniziata solo nel giugno 2022 - come confermato dall'account Twitter ufficiale dello show - non vedremo la quarta stagione di Succession almeno fino alla fine del 2022.

La produzione della quarta stagione di Succession è iniziata. pic.twitter.com/9sQAncXra0- Succession (@succession) June 27, 2022

Vale la pena notare che la terza stagione ha debuttato nell'ottobre 2021, dopo due anni di assenza a causa della pandemia.

Se dovessimo tirare a indovinare, quindi, pensiamo che quest'anno farà parte della programmazione autunnale della HBO e potrebbe arrivare di nuovo a ottobre.

Succession è un'opera originale della HBO e viene trasmessa su HBO Max negli Stati Uniti. L'abbonamento a HBO Max costa 14,99 dollari al mese senza pubblicità (o 9,99 dollari al mese con pubblicità).

squirrel_widget_4152470

Poiché HBO Max non è disponibile nei territori al di fuori degli Stati Uniti, sono stati stipulati accordi con le emittenti locali. Ad esempio, Succession è in onda su Sky nel Regno Unito, come altri contenuti esclusivi della HBO.

Per vedere la serie è necessario un abbonamento a Sky Q, Sky Glass, BT TV o Virgin Media che copra l'accesso a Sky Atlantic. In alternativa, è possibile pagare l'abbonamento a Now Entertainment per vedere lo spettacolo in streaming su più dispositivi.

Qual è il miglior dispositivo di streaming per il vostro televisore? Il nostro consiglio principale è l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Sono eccellenti anche il Google Chromecast con Google TV, il Roku Express 4K, l'Apple TV 4K e l'Amazon Fire TV Stick.

È stato confermato che la stagione 4 di Succession sarà composta da 10 episodi, proprio come le stagioni 1 e 2.

La terza stagione è l'unica a differire, essendo stata ridotta a nove episodi a causa delle riprese effettuate secondo le direttive della pandemia.

La HBO ha rilasciato una breve sinossi ufficiale della quarta stagione di Succession: "La vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson si avvicina sempre di più", si legge.

"La prospettiva di questa vendita sismica provoca angoscia esistenziale e divisione familiare tra i Roy, che anticipano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. Ne consegue una lotta per il potere, mentre la famiglia valuta un futuro in cui il suo peso culturale e politico è fortemente ridotto".

Ci sono diversi modi per recuperare le prime tre stagioni di Succession.

Le stagioni 1, 2 e 3 sono disponibili on demand per gli abbonati a HBO Max negli Stati Uniti e a Sky e Now nel Regno Unito.

In alternativa, tutte e tre le stagioni possono essere acquistate online attraverso numerosi servizi di video digitale, tra cui Prime Video, Apple TV e Google Play TV & Movies. È possibile acquistare singoli episodi o intere stagioni.

Inoltre, se si preferisce possedere un disco fisico, la stagione 1 di Succession è disponibile in Blu-ray. Tuttavia, le stagioni 2 e 3 non sono mai state pubblicate su disco BD, anche se è possibile ottenerle tutte e tre in un unico pacchetto DVD.

squirrel_widget_12853425

È troppo presto per dire se è prevista una quinta stagione di Succession. Al momento in cui scriviamo non è stata confermata.

Scritto da Rik Henderson.