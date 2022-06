Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il medical drama Grey's Anatomy è andato avanti anche dopo che alcuni dei personaggi migliori se ne sono andati. Sono successe molte cose dai tempi di McDreamy e McSteamy, e anche se molti dei membri del cast originale non ci sono più - a parte qualche breve ritorno nella stagione 17 - è riuscito a tenerci tutti incollati per quasi due decenni.

Ci sono stati alcuni dubbi sul suo futuro, ma con la conferma della stagione 19, lo show continua. Ecco tutto quello che sappiamo sulla stagione 19 di Grey's Anatomy, compresa la data di uscita e le modalità di visione. Troverete anche dove guardare le precedenti stagioni di Grey's Anatomy (tutte e 18).

È stato confermato che la stagione 19 di Grey's Anatomy debutterà negli Stati Uniti il 6 ottobre 2022.

Nuova notifica in arrivo!#GreysAnatomy tornerà il 6 ottobre sulla ABC! pic.twitter.com/bo0cLBnte3- Grey's Anatomy (@GreysABC) 16 giugno 2022

Per quanto riguarda il Regno Unito, di solito dobbiamo aspettare un po' dopo la data statunitense prima che arrivi. La stagione 18 è sbarcata negli Stati Uniti il 30 settembre 2021, prima di arrivare nel Regno Unito quasi sei settimane dopo, il 10 novembre 2021.

Se la stagione 19 seguirà uno schema simile, potrebbe arrivare nel Regno Unito verso la metà di novembre, ma non è ancora stato confermato nulla.

Per chi si trova negli Stati Uniti, la stagione 19 di Grey's Anatomy sarà disponibile su ABC quando arriverà. Probabilmente verrà trasmessa anche su Hulu, come è accaduto per la stagione 18.

Nel Regno Unito, la stagione 19 di Grey's Anatomy sarà probabilmente disponibile su Sky Witness. Sarà quindi possibile guardarla con un abbonamento a Sky o a Now. Per il Regno Unito, però, non è ancora stato confermato nulla.

Non si sa ancora quanti episodi offrirà la stagione 19 di Grey's Anatomy.

La stagione 18 aveva 20 episodi, che hanno permesso allo show di raggiungere il traguardo dei 400 episodi. La maggior parte delle stagioni, a parte la 17esima, la 4esima e la 1esima, hanno avuto più di 20 episodi, quindi ci aspettiamo che anche la 19esima stagione ne abbia circa 20, anche se non c'è ancora nulla di confermato.

*AVVISO: SPOILER PER LA STAGIONE 18*

La stagione 18 di Grey's Anatomy ha lasciato diverse domande senza risposta, quindi la stagione 19 è ricca di argomenti da trattare.

In primo luogo, dopo il taglio del programma di specializzazione all'ospedale Grey Sloan, Miranda Bailey si è dimessa e Richard Webber si è congedato per andare in vacanza con la moglie Catherine. Meredith ha scelto di prendere il posto della Bailey come primario di chirurgia e la stagione 19 la vedrà nel suo nuovo ruolo.

Questo nuovo ruolo ha però messo a rischio la sua relazione con il dottor Nick Marsh, dopo avergli detto di tornare in Minnesota senza di lei. Nonostante l'abbia inseguito, è arrivata troppo tardi, mentre Marsh sembrava essere già partito. Ma non è certo finita per loro?

Ci sono anche domande senza risposta sul dottor Hunt e sulla dottoressa Altman, che sono in fuga con i loro figli dopo che Hunt è stato denunciato alla Bailey per il suo programma di suicidio assistito. Essendo entrambi personaggi principali, torneranno?

La stagione 19 si concentrerà su molti altri aspetti, come la relazione tra Amelia e il dottor Kai Bartley e l'amicizia tra Link e Jo.

Per la stagione 19 di Grey's Anatomy sono già stati confermati un paio di regular, tra cui Ellen Pompeo nel ruolo della dottoressa Meredith Grey, James Pickens Jr. nel ruolo del dottor Richard Webber e Chandra Wilson nel ruolo della dottoressa Miranda Bailey.

Ci aspettiamo anche il ritorno dei seguenti personaggi per la stagione 19:

Kelly McCreary nel ruolo della dottoressa Maggie Pierce

Caterina Scorsone nel ruolo della dottoressa Amelia Shepherd

Camilla Luddington nel ruolo della dottoressa Jo Wilson

Jake Borelli nel ruolo del dottor Levi Schmitt

Chris Carmack nel ruolo di Link (Dr Atticus Lincoln)

Anthony Hill: Dottor Winston Ndugu

Ci sono un paio di personaggi che potrebbero fare delle apparizioni, come Jesse Williams nel ruolo del dottor Jackson Avery e Sarah Drew nel ruolo della dottoressa April Kepner, che si sono riuniti romanticamente nel finale della 18a stagione.

Ci sono anche un paio di personaggi le cui apparizioni sono in bilico, come Scott Speedman nel ruolo del dottor Nick Marsh, Kim Raver nel ruolo della dottoressa Teddy Altman e Kevin McKidd nel ruolo del dottor Owen Hunt.

La stagione 18 di Grey's Anatomy si è conclusa negli Stati Uniti il 26 maggio 2022. È possibile vedere tutti i 20 episodi in streaming su Hulu e sul sito web della ABC.

Per chi vive nel Regno Unito, la stagione 18 di Grey's Anatomy è disponibile su Disney+. Potete leggere tutto sulla stagione 18 di Grey's Anatomy nel nostro articolo a parte.

Ci sono 400 episodi di Grey's Anatomy da recuperare prima della stagione 19, che è praticamente il paradiso del binge watching. Anche le prime stagioni sono eccellenti. Le amiamo a tal punto che le abbiamo anche riviste tutte.

Le stagioni 1-18 di Grey's Anatomy sono tutte disponibili su Disney+ nel Regno Unito.

Negli Stati Uniti è possibile guardare le stagioni 1-16 su Netflix. Le stagioni 17 e 18 sono disponibili su Hulu o sul sito web della ABC.

Scritto da Britta O'Boyle.