Come configurare Paramount+ su Sky Q e Sky Glass

(Pocket-lint) - Paramount+ è stato lanciato nel Regno Unito. Il nuovo servizio di streaming ospita Star Trek, la serie televisiva Halo e molti altri spettacoli e film. È inoltre gratuito per molti clienti di Sky Q e Sky Glass.

Normalmente a 6,99 sterline al mese, il servizio è gratuito per gli abbonati a Sky Cinema. Inoltre, una volta attivato un account Paramount+ tramite Sky, è possibile utilizzare qualsiasi app per cellulari, web e TV.

In alternativa, se non siete abbonati a Sky Cinema, potete comunque guardare i contenuti Paramount+ attraverso l'app sul vostro dispositivo Sky.

Ecco come configurarlo.

Paramount+ è ora disponibile sia su Sky Q che su Sky Glass. Per configurarla, è sufficiente trovare l'app nella sezione Apps di homescree o utilizzare la voce pronunciando "Paramount Plus" sul telecomando vocale o, su Sky Glass, sul microfono del televisore (pronunciando prima "Hello Sky").

Una volta aperta, l'app offrirà due opzioni:"Ottieni Paramount+" e"Accedi con Paramount+".

Se siete abbonati a Sky Cinema, cliccate su"Ottieni Paramount+". Se invece volete abbonarvi a Paramount+ separatamente, andate su paramountplus.com, create un account, tornate e cliccate sull'altra opzione per inserire i vostri dati di accesso.

Gli utenti Sky che cliccano su"Ottieni Paramount+" si troveranno davanti a una schermata con un codice QR da scansionare con un tablet o un telefono. C'è anche un indirizzo web se si preferisce utilizzare un PC. Si accede a una pagina di Sky.com dove è possibile attivare Paramount+ utilizzando il proprio Sky ID.

Una volta fatto, sarete indirizzati a Paramount+ stesso per creare il vostro account gratuito.

Tornate al vostro dispositivo Sky, aprite di nuovo l'app Paramount+ e questa volta fate clic su"Accedi con Paramount+".

Inserite i dati appena creati e via. È inoltre possibile creare profili per tutta la famiglia, compresi quelli per i bambini, con blocco dell'età.

Purtroppo non è possibile collegare un account Paramount+ al proprio abbonamento a Now, anche se si è abbonati a Cinema.

Tuttavia, grazie a un accordo tra Sky e Paramount, è possibile vedere in streaming molti nuovi film di proprietà di Paramount.

Scritto da Rik Henderson.