(Pocket-lint) - Il canale Syfy verrà ribattezzato nel Regno Unito con il nome di Sky Sci-Fi, mentre l'emittente rinnova anche la sua offerta di contenuti.

A partire dal 26 luglio 2022, l'emittente di proprietà della società madre di Sky, Comcast (tramite NBCUniversal), sarà aggiunta alla programmazione dei canali di Sky.

I nuovi programmi in arrivo su Sky Sci-Fi nella settimana e nel mese di lancio includono la prima britannica di SurrealEstate, una serie paranormale interpretata da Tim Rozon e Sarah Levy di Schitt's Creek, oltre alla serie TV Day of the Dead, basata sul franchise cinematografico horror di George A Romero.

Anche la programmazione classica sarà disponibile sul nuovo canale, con Star Trek, Stargate e Quantum Leap tra i tanti programmi di grande richiamo che saranno resi disponibili. Sono state acquisite anche le mini serie di It e Salem's Lot di Stephen King, oltre a film come Bullet Train Down, Thor: God of Thunder e Dracula di Bram Stoker.

Molte serie saranno disponibili anche come cofanetti on demand.

"Dalle avventure spaziali al fantasy futuristico, Sky Sci-Fi si unirà alla schiera di brand di genere lanciati nell'ultimo anno e offrirà agli spettatori un nuovo universo da esplorare", ha dichiarato Zai Bennett, managing director of content di Sky UK e Irlanda.

"Il rebrand renderà più facile per le persone trovare esattamente ciò che desiderano, con i preferiti dei fan, una moltitudine di contenuti on demand e un'esplosione di nuovi entusiasmanti show per i fanatici della fantascienza".

Il canale Sky Sci-Fi sarà disponibile su Sky Q e Sky Glass al numero 152 dell'EPG. Sarà inoltre disponibile sul servizio Now di proprietà di Sky e su Virgin Media (al canale 138).

Scritto da Rik Henderson.