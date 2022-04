Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando Sky ha lanciato il suo Sky Glass all-in-one TV, ha anche rivelato lo Sky Stream puck - un piccolo set-top-box che permette la visione mutliroom per i clienti Sky Glass.

Il disco può essere inserito in un televisore in un'altra parte della casa, offrendo l'interfaccia completa di Sky Glass e le proprietà di streaming sul set aggiuntivo.

Tuttavia, fino ad oggi è stato disponibile solo per i clienti Sky Glass - avendo bisogno del sistema TV dedicato per funzionare. Questo cambierà presto.

Sky ha annunciato che il disco Sky Stream sarà disponibile anche come dispositivo indipendente, per coloro che non vogliono o non possono avere il servizio satellitare Sky Q, ma vogliono comunque un'esperienza completa di Sky TV sui loro televisori esistenti.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su di esso.

4K HDR

Dolby Atmos

Sky TV, Netflix, Disney+, Apple TV+

BBC iPlayer, ITV Hub (presto ITVX), All 4, My5

Il disco Sky Stream è una scatola relativamente piccola, connessa a internet, che si collega al televisore tramite HDMI e attualmente può essere utilizzato come estensione di Sky Glass - la TV venduta da Sky stessa.

Può connettersi tramite banda larga cablata o Wi-Fi al tuo router e trasmettere fino a 4K HDR video e audio Dolby Atmos.

Fino a sei dischi Sky Stream possono essere utilizzati nella stessa casa, insieme a un massimo di tre TV Sky Glass. Un disco viene fornito con il proprio telecomando vocale e l'interfaccia utente è identica a quella di Sky Glass.

Ciò significa che è possibile guardare la TV live e on demand di Sky e di molti partner, tra cui Netflix, Apple TV+ e Disney+. Il contenuto dei servizi di streaming dei partner sarà integrato nella programmazione di Sky sulla homescreen e nei menu.

Attualmente, Sky addebita 50 sterline per ogni disco Sky Stream che si aggiunge alla propria configurazione.

Non è ancora noto quanto addebiterà per il disco come prodotto autonomo né i prezzi del piano per i contenuti live e on demand quando si prende il disco Sky Stream da solo.

Dimensioni: 108 x 18 x 108mm

Il disco di Sky Stream è un dispositivo abbastanza semplice, progettato per essere facilmente configurato dall'utente, piuttosto che richiedere un'installazione completa.

Ecco le sue uscite:

1 x HDMI 2.1

Porta Ethernet

Wi-Fi

Porta 230V AC

Come spiegato sopra, il puck Sky Stream ha la stessa interfaccia utente di Sky Glass. Ciò significa che differisce da Sky Q in quanto si apre su una homescreen piuttosto che sulla TV in diretta. Sky Q, per esempio, si apre alla homescreen ma con un riquadro per la TV dal vivo nell'angolo in alto a sinistra - questo non si ottiene sul puclk Sky Stream.

Differisce anche da Sky Q perché non può registrare programmi. Invece, si ottiene una barra Playlist sulla homescreen alla quale si possono appuntare spettacoli e film attuali o futuri premendo il pulsante Playlist sul telecomando.

È quindi possibile guardare la versione catch-up o on demand di quello spettacolo, quando disponibile, cliccando su di esso.

Il controllo vocale e la ricerca sono disponibili anche sul disco di Sky Stream. Avrai bisogno del telecomando per questo, dato che non ha il microfono integrato che si ottiene con Sky Glass.

Poiché il disco Sky Stream richiede una connessione internet per funzionare, dovrai avere almeno una connessione a banda larga di 10 Mb/s.

Per la migliore connessione - per guardare film 4K HDR o sport, per esempio - si suggerisce che tu abbia bisogno di un minimo di 30Mb/s di banda larga.

Il disco di Sky Stream è disponibile per i clienti esistenti e nuovi di Sky Glass ora.

Sarà rilasciato come prodotto autonomo "più tardi quest'anno".

Scritto da Rik Henderson.