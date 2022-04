Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sky sta per offrire il suo dispositivo di streaming Sky Stream puck come prodotto indipendente per coloro che preferiscono ottenere Sky TV su una connessione internet piuttosto che sul satellite.

Ciò significa che i clienti che non vogliono scambiare la loro TV e/o il loro sistema audio per Sky Glass, ma vogliono comunque l'esperienza della TV on demand e live, possono invece optare per il disco.

I clienti con Sky Glass continueranno ad essere in grado di usare i dischi Sky Stream in giro per la casa per un'esperienza multiroom, ma funzionerà anche in modo indipendente dalla TV.

Il disco di Sky Stream è capace di 4K HDR e supporta Dolby Atmos. Utilizza la stessa interfaccia utente di Sky Glass, piuttosto che quella di Sky Q, quindi trasmette tutti i contenuti, inclusa la TV in diretta.

Non può registrare spettacoli, ma è possibile assegnare la programmazione alla sua funzione playlist. Questo permette di accedere alle versioni catch-up e on demand di film e serie come il tocco di un pulsante.

L'esperienza del disco include Sky TV e tutti i principali servizi di streaming, come BBC iPlayer, ITV Hub (presto ITVX), Netflix, Disney+ e Apple TV+. Il contenuto da loro funziona anche con il comando vocale attraverso il telecomando incluso.

Il disco Sky Stream sarà disponibile come prodotto standalone da "più tardi quest'anno".

Più tardi nel 2022 arriverà anche la telecamera intelligente 4K per Sky Glass, che sbloccherà una serie di nuove funzionalità per la famiglia.

Scritto da Rik Henderson.