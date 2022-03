We Own This City data di uscita e come guardarla

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ricordi la serie fenomenale che era The Wire? Potrebbero essere passati 20 anni (sì, davvero) dall'arrivo del primo episodio di The Wire, ma è ancora considerato da molti come uno dei migliori programmi TV e ora i suoi sceneggiatori sono tornati con una miniserie chiamata "We Own This City".

Basato sull'omonimo libro di saggistica del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City è stato descritto come il sequel di The Wire più vicino a noi. Ecco tutto ciò che devi sapere, incluso come guardarlo, quando è uscito e abbiamo anche aggiunto come guardare The Wire in basso.

25 aprile 2022, negli Stati Uniti

We Own This City uscirà negli Stati Uniti il 25 aprile 2022 su HBO Max , quindi non c'è molto da aspettare per quelli negli Stati Uniti.

Per ora, non esiste una data di uscita per il Regno Unito, anche se Sky e HBO hanno una partnership che durerà fino al 2024.

Questo accordo conferisce a Sky i diritti di trasmettere programmi HBO in prima visione e attuali nel Regno Unito e in altri paesi europei, quindi è probabile che We Own This City verrà rilasciato su Sky. Non è ancora noto se sarà contemporaneamente agli Stati Uniti - come è stato il caso di alcuni spettacoli come Il Trono di Spade - o se sarà una data successiva.

Per quelli negli Stati Uniti, potrai guardare We Own This City sulla piattaforma di streaming HBO Max, che costa $ 9,99 al mese . Sarà disponibile per la visione dal 25 aprile 2022.

Per quelli nel Regno Unito, come accennato in precedenza, al momento non esiste una data di uscita fissa, anche se si prevede che We Own This City arriverà su Sky prima di qualsiasi altro in base all'accordo Sky e HBO. In questo caso, avrai bisogno di un abbonamento Sky per guardarlo o di un abbonamento NOW Entertainment .

We Own This City è una serie limitata originale HBO composta da sei parti. Al momento non è noto quanto dureranno gli episodi.

Sì, HBO ha rilasciato un teaser di We Own This City, che puoi guardare di seguito.

We Own This City è basato sull'omonimo libro del Baltimore Sun Reporter Justin Fenton. Rivede i creatori di The Wire David Simon e George Pelecanos a Baltimora nel 2015, raccontando la storia della corruzione all'interno del dipartimento di polizia della città, con l'uomo (Sgt. Wayne Jenkins) incaricato di risolvere la crisi della droga e della criminalità della città, scegliendo di fare funziona invece a favore di lui e della sua unità.

La sinossi ufficiale dello spettacolo afferma che We Own This City tratterà "la corruzione e il collasso morale che si è abbattuto su una città americana in cui le politiche di proibizione della droga e arresti di massa sono state sostenute a spese del vero lavoro di polizia".

Il trailer, nel frattempo, mostra un raid antidroga guidato dal sergente. Wayne Jenkins (Jon Bernthal), che è il capo di "un'unità in borghese che è diventata completamente canaglia e ha iniziato a cacciare e derubare cittadini e spacciatori allo stesso modo", cosa che vedi accadere. Non mentiremo, siamo eccitati.

Ci sono un certo numero di membri del cast di The Wire in We Own This City. Ecco però la lista del cast:

Il sergente Wayne Jenkins - Jon Bernthal

Sean M Suiter - Jamie Hector

Nicole Steele - Wunmi Mosaku

Kevin Davis - Delaney Williams

Brian Grabler - Trattare Williams

Daniel Hersl - Josh Charles

James Otis - Thaddeus Street

Jaquan Dixon - Jermaine Crawford

Tariq Touré - Nathan Corbett

Gordan Hawk - Vassoio Chaney

Brian Hairston - Chris Clanton

Momudo "G Money" Gondo - McKinley Belcher III

David McDougal - David Corenswet

Erika Jensen - Dagmara Dominczyk

Leo Wise - Lucas Van Engen

Ahmed Jackson - Ian Duff

John Sieracki - Don Harvey

Jemell Rayam - Darrell Britt-Gibson

Stephen Brady - Domenick Lombardozzi

Scott Kilpatrick - Larry Mitchell

Maurice Ward - Rob Brown

Andrea Smith - Gabrielle Carteris

Sebbene We Own This City e The Wire non siano correlati in alcun modo in termini di trama, condividono lo stesso creatore e hanno anche un paio di somiglianze nel cast, come accennato in precedenza.

Non avrai bisogno di aver visto The Wire per capire la trama di We Own This City, ma The Wire è fantastico, quindi se non l'hai visto vale la pena guardarlo, e se lo hai fatto, non c'è niente di male nel guardarlo di nuovo vero?

Negli Stati Uniti, tutte le stagioni di The Wire sono disponibili per la visione tramite HBO Max.

Nel Regno Unito, puoi guardare tutte le stagioni di The Wire tramite Sky On Demand e NOW, se disponi degli abbonamenti pertinenti.

Scritto da Britta O'Boyle.