Peacemaker stagione 1: come guardare lo spin-off di Suicide Squad

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Senza James Gunn, The Suicide Squad non sarebbe mai stato realizzato: il primo film, con Will Smith, era francamente un carico di vecchi tosh. Tuttavia, il regista di Guardiani della Galassia ha trasformato il sequel in una commedia superbamente oscura con un cast stellare e un sacco di vere risate, rinvigorendo il franchise nel processo.

Ora ci ha portato una serie TV spin-off, Peacemaker, con le continue avventure dell'omonimo personaggio interpretato da John Cena. Gunn ha scritto e diretto lui stesso la prima stagione e, sebbene sia già stata proiettata negli Stati Uniti, presto potrai rivederla anche nel Regno Unito.

Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo, incluso dove guardarlo e altro ancora.

Peacemaker è stato presentato in anteprima negli Stati Uniti su HBO Max nel gennaio 2022, con la proiezione dell'episodio finale il 17 febbraio.

Da allora Sky ha annunciato che porterà la serie anche nel Regno Unito, affinché i clienti Sky e Now possano guardarla sul canale Sky Max o tramite on demand.

Tutti gli episodi saranno disponibili dal 22 marzo 2022. Ora i clienti avranno bisogno dell'abbonamento Entertainment.

Come accennato in precedenza, gli spettatori statunitensi possono guardare la prima stagione di Peacemaker su HBO Max .

squirrel_widget_4152470

Nel Regno Unito, sarà disponibile su Sky Max, quindi gli spettatori con accesso a quel canale e ai servizi on demand di Sky potranno vederlo. Ciò include i clienti Sky Q , Sky Glass , Now e Virgin TV (con il pacchetto Mix TV o versioni successive).

Ci sono otto episodi della prima stagione di Peacemaker, ciascuno con una durata compresa tra 38 e 47 minuti.

Attenzione: spoiler in vista!

Se non hai ancora visto The Suicide Squad, ti suggeriamo di andare prima a guardarlo e poi di tornare qui.

Peacemaker riprende dal film o, almeno, dalla clip dell'Easter Egg durante i titoli di coda. La star della WWE John Cena torna a interpretare l'omonimo protagonista e il primo episodio è ambientato poco dopo che si è ripreso dalle ferite apparentemente mortali subite per mano di Bloodsport.

Racconta in parte la storia delle origini di Peacemaker e allo stesso tempo invia il vanaglorioso antieroe in missione per eliminare una nuova minaccia globale.

Devi assolutamente guardare The Suicide Squad prima di affrontare Peacemaker. La serie segue direttamente dal film.

squirrel_widget_6641249

Probabilmente dovresti anche guardare il primo film di Suicide Squad. Peacemaker non c'è, ma ci sono alcune cose di fondo che potrebbero essere importanti. Non è neanche lontanamente così buono, purtroppo.

Di sicuro c'è...

La HBO ha commissionato una seconda stagione di Peacemaker, che James Gunn stesso probabilmente tornerà a dirigere: "[è [uno dei veri momenti salienti della mia vita, sia professionalmente che non", ha detto.

Scritto da Rik Henderson.