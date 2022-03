Come guardare Duel: Hamilton vs Verstappen

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La stagione 2021 di Formula 1 ha sicuramente avuto il suo dramma e anche dopo la fine della stagione, il dramma è continuato. Un controverso ultimo giro che ha visto Lewis Hamilton della Mercedes perdere l'ottavo titolo mondiale da record contro Max Verstappen della Red Bull è stato il discorso di questo sport per mesi da quando è successo.

La stagione 4 di Drive to Survive di Netflix uscirà l'11 marzo e senza dubbio tratterà alcuni degli eventi, anche se Max Verstappen ha rifiutato di prendere parte alla serie questa volta, suggerendo che ci saranno alcune domande senza risposta.

Non preoccuparti però, c'è un altro documentario che promette di raccontare anche la storia di una delle stagioni di F1 più straordinarie della storia. Questo è tutto ciò che devi sapere su Duel: Hamilton vs Verstappen, incluso come guardarlo, quando uscirà e cosa promette di rivelare.

Duel: Hamilton vs Verstappen è un documentario in due parti, con l'episodio uno in onda su Sky Sports Main Event domenica 6 marzo 2022 alle 19:00 GMT. Sarà disponibile su richiesta in seguito.

Il secondo episodio del documentario verrà mostrato il 13 marzo 2022 alle 19:00 GMT.

Duel: Hamilton vs Verstappen è una produzione Sky Original. È disponibile per la visione sul canale Sky Sports Main Event come menzionato sopra, che richiede un pacchetto di abbonamento Sky Sports nel Regno Unito.

I clienti Sky Sports lo troveranno su Canale 401. Se non hai un pacchetto Sky Sports, non potrai guardare il documentario, a meno che non acquisti un pass Sky Sports tramite ORA.

Ricorda che Drive to Survive stagione 4 arriva su Netflix l'11 marzo e, sebbene sarà diverso dal documentario Sky, probabilmente racconterà parte della storia se un pacchetto Sky Sports non è disponibile per te.

Il documentario Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen promette di offrire un resoconto di prima mano della rivalità tra Hamilton e Verstappen da parte di coloro che l'hanno vissuta in prima persona.

La serie in due parti delineerà gli eventi della stagione 2021 di F1 che ha visto Verstappen portare Hamilton al titolo mondiale, con interviste esclusive dello stesso Verstappen, nonché del team Sky Sports di Formula 1 che ha assistito allo svolgersi degli eventi.

Ci sono interviste dei Team Principal di Red Bull e Mercedes, rispettivamente Christian Horner e Toto Wolff, nonché analisi di ex campioni del mondo di Formula 1, giornalisti di F1 ed esperti di Sky Sports.

C'è davvero - sono due minuti pieni e sembra molto eccitante. Puoi guardarlo qui .

Scritto da Britta O'Boyle.