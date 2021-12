Channel 4 trasmetterà in diretta gratis lemozionante finale di F1 2021

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Channel 4 ha stretto un accordo con Sky per trasmettere in simultanea il Gran Premio di Abu Dhabi di domenica in diretta.

Ciò significa che la gara finale cruciale del calendario F1 2021 sarà disponibile per la visione gratuita sulla TV terrestre nel Regno Unito.

A pari punti, sia Lewis Hamilton che Max Verstappen possono vincere il Campionato Piloti. Chi finirà davanti agli altri sarà incoronato Campione del Mondo.

Per Verstappen è lopportunità di essere Campione per la prima volta, mentre se vince Hamilton, sarà un ottavo Campionato da record per il pilota Mercedes.

"Siamo lieti che lintera nazione sarà in grado di assistere a quello che è destinato a essere uno dei finali più emozionanti di una stagione di F1 a memoria duomo mentre Lewis si sforza di diventare il campione del mondo più incoronato di tutti i tempi", ha affermato il capo di Channel 4 dirigente, Alex Mahon.

Sky Sports trasmetterà comunque la gara esclusivamente in 4K Ultra HD. Sarà anche lunico luogo in cui sarà possibile seguire dal vivo le sessioni di prove libere e le qualifiche di venerdì e sabato 10 e 11 dicembre.

Ora i clienti saranno naturalmente in grado di guardare anche tutta lazione dal vivo.

La gara stessa sarà presentata dal team di trasmissione di Sky anche su Canale 4, con il consueto team C4 di Steve Jones, David Coulthard, Mark Webber e Lee McKenzie che fornirà la preparazione della gara prima della consegna delle redini.