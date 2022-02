Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sky Glass è un dispositivo e servizio di Sky lanciato il 18 ottobre 2021.

A differenza del prodotto di punta dell'azienda, Sky Q , che richiede una parabola satellitare e un box Sky Q separato da collegare alla TV, Sky Glass combina tutto in un unico televisore connesso a Internet.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Sky Glass, incluso cos'è, cosa offre, quanto costa e come è diverso da Sky Q.

Sky Glass è una TV che ha i servizi Sky integrati. Sky la chiama "la TV più intelligente" e con essa puoi trasmettere in streaming ogni canale, programma e app tramite Wi-Fi.

Non c'è bisogno di una parabola satellitare, non c'è bisogno di una scatola separata e nemmeno di una TV separata. Invece, Sky Glass è progettato come l'intero pacchetto, unendo le tue varie fonti di visualizzazione come TV in diretta, Netflix, Disney+ e altre piattaforme di streaming in un'unica interfaccia senza interruzioni.

La TV è carbon neutral e presenta bordi squadrati e struttura in alluminio, con supporto in tono. Dispone inoltre di un supporto a parete Vesa integrato nel design della TV. Sono disponibili cinque opzioni di colore: nero antracite, blu oceano, verde corsa, rosa scuro, bianco ceramica. Tutti sono dotati di un telecomando coordinato a colori.

Sky Glass TV è disponibile in tre dimensioni: 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici.

C'è un pannello LED Quantum Dot che esegue lo spettacolo con una retroilluminazione full-array suddivisa in zone. Offre una risoluzione 4K Ultra HD e supporta Dolby Vision , oltre ai formati HDR 10 e HLG HDR. Ottieni una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Ci sono tre porte HDMI 2.1, con supporto eARC e CEC. È inclusa anche una presa USB C per l'alimentazione dei dispositivi (come l'accessorio fotocamera ancora da rilasciare in arrivo nel 2022), oltre a una porta Ethernet e Wi-Fi 6. C'è anche un sintonizzatore TV digitale DVB-T/T2 per il backup se perdi la connettività Internet.

Sky ha rivelato a Pocket-lint che produce la TV stessa, ma TPV (la società madre di TP Vision e il marchio TV Philips in Europa) produce il pannello LED. TPV fornisce molti pannelli ai produttori di TV in tutto il mondo, quindi non è insolito.

Inoltre, Sky ha confermato che aggiornerà regolarmente l'hardware della TV ogni due anni, con la possibilità per i clienti di "scambiare" l'ultimo modello. La società promette inoltre di aggiornare il software con nuove funzionalità ogni anno, proprio come fanno rispettivamente Apple e Google con iOS e Android. Secondo il CEO dell'azienda, esiste già una roadmap del prodotto tracciata fino al 2025.

In termini di audio, Sky Glass ha sei altoparlanti integrati, che offrono una disposizione dei canali 3.1.2 con tre altoparlanti a fuoco esterno fino a 215 W, un subwoofer centrale e due altoparlanti a fuoco verso l'alto. Supporta Dolby Atmos a 360 gradi .

Ci sono anche una serie di "modalità di visualizzazione" su cui la società ha lavorato con i team di produzione interni di Sky per ottimizzare l'immagine a seconda del contenuto.

Sky Glass può essere acquistato separatamente, con un contratto di finanziamento dello 0% tramite Sky, sebbene sia richiesto anche un pacchetto di abbonamento Sky.

Il modello Sky Glass TV da 43 pollici costa da solo £ 649 - o da £ 13 al mese per 48 mesi. Il modello da 55 pollici costa £ 849 da solo - o £ 17 al mese per 48 mesi. E il modello da 65 pollici costa £ 1049 da solo - o £ 21 al mese per 48 mesi . Tutti hanno una garanzia di due anni e c'è anche un'opzione di 24 mesi.

In termini di costi di abbonamento Sky Glass completi, stai guardando un minimo di £ 39 al mese, che include £ 13 al mese per la TV e £ 26 al mese per il pacchetto Sky Ultimate TV. Questo prezzo ti dà la Sky Glass TV da 43 pollici con Netflix e Sky Entertainment. Se volevi il modello da 55 pollici, ad esempio, questo costo mensile sarebbe di £ 43 al mese, mentre il modello da 55 pollici sarebbe di £ 47 al mese. Questo è per 48 mesi.

Per £ 62 al mese, puoi ottenere la TV Sky Glass da 43 pollici con Sky Sports, Sky Kids, Sky Entertainment, Netflix e Sky Cinema. Ciò aumenterebbe a £ 66 al mese per il modello da 55 pollici e £ 70 al mese per il modello da 65 pollici. Ancora una volta, questo è per 48 mesi.

Nel frattempo, £ 70 al mese ti danno la TV Sky Glass da 43 pollici con Sky Sports, BT Sport, Netflix e Sky Entertainment. Questo aumenterà a £ 74 al mese per il modello da 55 pollici e £ 78 al mese per il modello da 65 pollici, per 48 mesi.

Una tariffa anticipata di £ 10 si applica a tutti gli abbonamenti Sky Glass e dovrai anche tenere presente che avrai bisogno della banda larga (hai bisogno di un minimo di 11 Mbps).

È disponibile anche la multistanza tramite Sky Stream Puck (£ 50 ciascuno), ma costa £ 10 in più al mese.

Lo Sky Stream Puck è una scatola separata disponibile insieme a Sky Glass. Un po' come il mini box Sky Q, lo Sky Stream Puck è un secondo box di streaming, che consente Sky multi-room, come brevemente accennato in precedenza.

La scatola è leggermente più piccola di una Apple TV, misurando 108 x 18 x 108 mm. Ha una porta HDMI 2.1, connettività Ethernet e Wi-Fi 6.

È possibile collegare in modalità wireless fino a sei Sky Stream Puck alla Sky Glass TV e, a differenza dei box Sky Q Mini, non è un'esperienza da meno. Offrono la stessa interfaccia, streaming 4K, ma perdi funzionalità come Glance che è integrato in Sky Glass.

Ciò significa che se hai un'altra TV in camera da letto - o cinque camere da letto - ad esempio, Sky Stream Puck ti consentirà di avere i servizi Sky su quelle TV se hai Sky Glass al piano di sotto.

Affinché il servizio funzioni in modo efficace, Sky consiglia di aver bisogno di una velocità di connessione minima di 30Mbps.

In alternativa, puoi optare per la piccola Sky Glass TV in una camera da letto e mettere un disco al piano di sotto nel soggiorno, consentendo i servizi Sky senza uno Sky box sulla tua attuale grande TV o proiettore.

Poiché Sky Glass è pensato per essere un pacchetto completo - scatola, parabola satellitare e TV in uno - hai bisogno di molto meno di quello che ti serve per Sky Q.

Hai comunque bisogno di una connessione Internet attiva. Non è necessario che avvenga tramite Sky, ma è richiesta una velocità minima di 11 Mbps per uno Sky Glass e un minimo di 30 Mbps per multi-room.

Sky Q richiede una parabola satellitare, una Sky Q box separata e una TV a cui collegare la Sky Q box, mentre Sky Glass ha tutto in un unico prodotto. Il contenuto disponibile su entrambe le piattaforme è lo stesso, sebbene le interfacce siano diverse.

Entrambi offrono funzionalità multi-room rispettivamente tramite il mini box Sky Q o lo Sky Stream Puck.

Vale la pena notare che l'esperienza Sky Glass e i "Pucks" di accompagnamento dipendono completamente dalla banda larga, quindi se perdi la connessione a Internet perderai la possibilità di guardare la stragrande maggioranza dei servizi Sky (un sintonizzatore TV digitale è incluso quindi può almeno continuare a guardare qualcosa).

La funzione Series Link che i clienti Sky utilizzano da molto tempo ora è effettivamente morta su Sky Glass. Il nuovo sistema opta invece per qualcosa chiamato Playlist.

Con Sky Glass aggiungi semplicemente qualcosa alla tua playlist (pensa ad essa come Watch list su Netflix) che ti consente di accedere ai contenuti indipendentemente da dove provengono: Sky o uno dei suoi partner di streaming.

Con i contenuti che sembrano passare costantemente da un servizio all'altro o che iniziano su un servizio e poi vengono spostati su un altro, questo dovrebbe rendere la vita molto più semplice.

A Sky non piace l'idea che quando la tua TV è spenta sia un grande rettangolo quadrato in casa tua. La risposta è un rilevatore di movimento nella TV che gli permetterà di prendere vita con suggerimenti su cosa guardare.

Al momento, si concentra su consigli di intrattenimento, ma Sky ha promesso che mostrerà opere d'arte, meteo, notizie, sport e potenzialmente altre cose in futuro.

Sky Glass è disponibile dal 18 ottobre 2021 nel Regno Unito.

Sky ha affermato che il servizio Sky Glass migliorerà nel 2022 con il lancio di una fotocamera intelligente 4K che sbloccherà una gamma di servizi per tutta la famiglia.

Afferma che trasformerà il modo in cui chattiamo, giochiamo, ci alleniamo e condividiamo l'intrattenimento a casa. Viene inoltre confermato che ci sarà un importante aggiornamento software ogni anno e un importante aggiornamento hardware ogni due anni.

Sky Go è in linea con la nuova esperienza Sky Glass, ma continua a funzionare con Sky Q.

