Come seguire Babbo Natale su Sky Q

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se ti stai chiedendo come farà Babbo Natale a consegnare tutti quei regali il giorno di Natale, allora non ti meravigliare più! Se hai Sky Q puoi monitorare i progressi di Babbo Natale attraverso i diversi fusi orari in tutto il mondo.

Ci sono ovviamente il localizzatore di Babbo Natale Norad e il localizzatore di Babbo Natale di Google, di cui puoi leggere nella nostra funzione separata , ma qui stiamo esaminando come puoi rintracciarlo attraverso la tua casella Sky Q.

Per seguire Babbo Natale attraverso Sky Q, tutto ciò che devi fare è dire "Dov'è Babbo Natale?" o "Dov'è Babbo Natale?" nel tuo telecomando vocale Sky Q e l'app tracker si avvierà in modo da poter controllare il percorso attuale del grande uomo.

L'app Dov'è Babbo Natale è disponibile anche nella sezione App insieme a Fiit, Spotify, Disney+, Netflix, Prime Video e la recente aggiunta di Apple TV+.

L'app mostra anche quanti regali sono stati consegnati finora e la distanza percorsa da Babbo Natale. Puoi persino vedere dov'è la sua prossima fermata.

Come accennato, puoi anche dare un'occhiata alla nostra funzione Norad Tracks Santa vs Google Santa Tracker . Entrambi sono disponibili da alcuni anni, ma Sky è fantastico se vuoi invece controllare i progressi sulla tua TV. E puoi anche lasciarlo andare per tutta la vigilia di Natale per tenere sotto controllo i progressi, ovviamente!