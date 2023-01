I TV 2023 di Samsung saranno disponibili nelle versioni OLED, Micro LED e Neo QLED

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato i televisori che presenterà al CES 2023, che prenderà il via oggi.

La nuova gamma comprende modelli che utilizzano praticamente tutte le tecnologie televisive possibili, tra cui il Neo QLED di Samsung, ma anche OLED e Micro LED. Saranno disponibili per tutto il 2023.

Neo QLED

La collezione Neo QLED comprende televisori con risoluzioni 4K e 8K e sarà alimentata dal Neural Quantum Processor del produttore. Questo combina l'elaborazione a 14 bit e l'upscaling AI con la retroilluminazione Mini LED per fornire un'immagine "tridimensionale".

I set utilizzano anche la tecnologia AI deep learning per applicare effetti HDR alle immagini SDR scena per scena. L'applicazione dell'HDR alle immagini SDR non è stata particolarmente efficace in passato, ma Samsung sostiene di aver risolto il problema questa volta.

Matter e SmartThings Zigbee sono supportati da quest'anno su tutti i TV Samsung di fascia alta, grazie a un modulo dedicato a un solo chip integrato. Ciò significa che è possibile controllare i dispositivi domestici intelligenti direttamente dai nuovi televisori, senza bisogno di un dongle o di un hub separato.

Micro LED

La gamma di TV LED Mico di Samsung comprenderà nuovi modelli di dimensioni comprese tra 50 e 140 pollici. Continuerà a essere modulare, come The Wall e i modelli dello scorso anno. Probabilmente sarà ancora estremamente costosa, considerando che la tecnologia è ancora allo stato embrionale.

È comunque impressionante, con zero cornici e un'estrema luminosità.

OLED

Forse un obiettivo più realistico per i consumatori che vogliono immagini incredibili ma senza fare una rapina in banca sarà la gamma OLED 2023 di Samsung.

Utilizzerà ancora una volta la tecnologia Quantum Dot, quindi sarà effettivamente un QD OLED, e adotterà anche il Neural Quantum Processor presente nei TV QLED di cui sopra.

Quest'anno ci saranno più dimensioni di schermo, con 55, 65 e una nuova variante da 77 pollici. Ciascuno di essi sarà dotato di Samsung Gaming Hub per accedere al cloud gaming di Xbox Game Pass senza bisogno di una console, di una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e della certificazione AMD FreeSync Premium Pro, che li rende una scelta di alto livello per i giocatori.

I prezzi e la disponibilità delle nuove gamme di TV Samsung non sono ancora stati rivelati.

Scritto da Rik Henderson.