I TV 2021 di Samsung avranno Xbox Cloud Gaming e molto altro ancora

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato che a partire dalla prossima settimana porterà Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e altri servizi di cloud gaming sui suoi televisori 2021.

Samsung ha confermato l'introduzione dei servizi di streaming dei giochi sui televisori più vecchi a partire dalla prossima settimana e per tutto il resto dell'anno. Il Samsung Gaming TV Hub è stato annunciato per la prima volta come parte della linea di TV e monitor 2022, e coloro che hanno acquistato un nuovo modello solo l'anno scorso potranno ora partecipare all'azione.

Con l'aggiornamento installato, i possessori di TV Samsung 2021 potranno collegare un controller di gioco compatibile e accedere a servizi come Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna e altri ancora. Non ci sarà Google Stadia per ovvie ragioni: il servizio di streaming di giochi di Google farà la fine del dodo nel gennaio 2023.

Per quanto riguarda i controller di gioco compatibili, chi possiede un controller Xbox Wireless di riserva o un PlayStation DualSense sarà sicuramente in grado di utilizzarlo. Considerando i servizi che saranno disponibili, anche uno di questi dovrebbe andare bene.

Chi si abbona a Nvidia GeForce Now RTC 3080 sarà anche in grado di trasmettere contenuti fino a 4K sui televisori Samsung compatibili, offrendo un'esperienza di gioco ancora più bella.

L'elenco dei modelli che riceveranno il nuovo streaming di giochi include "98QN90A, 32Q60A e tutte le dimensioni delle serie Q70A e AU8000", ha dichiarato Samsung a Pocket-Lint tramite un comunicato stampa. Arriverà presto.

Scritto da Oliver Haslam.