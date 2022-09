Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La più grande fiera europea dell'elettronica di consumo è quasi terminata e siamo tornati in ufficio dopo aver visto diversi nuovi prodotti chiave e alcuni interessanti concetti tecnologici. Tuttavia, l'IFA 2022 è stato molto diverso da molti dei suoi predecessori: non si è concentrato su una nuova tecnologia TV, su uno standard video o su una tendenza dei dispositivi. Come sempre, abbiamo assistito a un tema, ma questa volta quasi "anti-tecnologico".

Il messaggio più importante che abbiamo tratto dalla fiera è che le aziende continuano a fare del loro meglio per creare nuovi prodotti, ma con il fragile futuro del pianeta in primo piano nelle decisioni di progettazione.

-

La "sostenibilità" non è stata solo una parola d'ordine, ma il cuore di uno sciame di annunci. Anche quando le aziende non avevano molto di nuovo da svelare, erano felici di promuovere quanto fossero sostenibili le loro linee esistenti.

Prendiamo ad esempio Samsung, che ha trascorso la maggior parte della sua conferenza stampa dell'IFA, durata un'ora e non trasmessa, a informarci su come le sue lavatrici su misura utilizzano l'intelligenza artificiale per produrre bolle più piccole e ridurre la temperatura necessaria per eliminare le macchie di sugo da uno strofinaccio. Oppure, perché rendere tutti i suoi dispositivi intelligenti e connessi al Wi-Fi entro il 2023 ridurrà il consumo di energia.

Cinismo a parte, l'azienda ha anche evidenziato un paio di cose che l'industria tecnologica sta facendo per affrontare il problema e che meritano davvero l'etichetta "sostenibilità".

Prendiamo ad esempio il suo SolarCell Remote, che si alimenta automaticamente grazie alla luce minima e, soprattutto, ai segnali radio Wi-Fi, eliminando così la necessità di sostituire le batterie. E poiché Samsung sta aprendo la licenza a terzi, altre aziende potrebbero seguire l'esempio con clicker altrettanto ecologici.

Riducendo questo tipo di rifiuti con un dispositivo di uso quotidiano che non ha nemmeno bisogno di essere ricaricato attraverso una fonte di energia convenzionale, Samsung e i suoi partner risolvono due problemi in uno: otteniamo qualcosa di migliore per l'ambiente e più pratico per l'utente. Non dovremo più cercare un paio di AAA solo per andare a vedere Antiques Roadshow.

L'azienda ha anche utilizzato il suo keynote per impegnarsi a costruire elettrodomestici e prodotti più duraturi, come suggerito anche dai colleghi.

Questo è forse il vero significato di sostenibilità nel mondo tecnologico. Abbiamo trascorso un paio di decenni a sgranocchiare gadget usa e getta e, se da un lato questo ha reso ricche (o addirittura più ricche) alcune aziende, dall'altro non ha fatto molto per le discariche o per le emissioni di carbonio prodotte dagli impianti di produzione.

Quindi, Samsung e altri sembrano essere d'accordo sul fatto che, pur avendo tratto grandi benefici, forse è giunto il momento di smettere di costruire apparecchi AV da sostituire ogni tre anni circa. O telefoni. O frigoriferi.

A tal fine, ci è piaciuto particolarmente il concetto alla base della barra audio Beosound Theatre di Bang & Olufsen. Non solo è costruita per durare almeno 10 anni, ma presenta un design modulare che consente di aggiornare e scambiare diversi elementi fisici.

Il processore è già sovraspecificato, in modo da avere un margine di manovra per aggiornamenti software più potenti nel corso della sua vita, e alcune unità sul retro possono essere sostituite. Il pannello di ingresso della sorgente ne è un esempio lampante. Attualmente dispone di porte HDMI abilitate all'eARC, ma se prima del 2032 dovesse essere standardizzato un nuovo ingresso, sarà sufficiente inserire un nuovo modulo hardware.

Naturalmente i diffusori sono più adatti alla longevità, almeno rispetto ai televisori, ma questa maggiore attenzione al lato digitale del processo ci permette di essere più attenti ai prodotti che sostituiamo.

Il frigorifero LG MoodUp è un altro prodotto che abbiamo visto e che rientra in una categoria simile. Certo, è dotato delle più recenti classificazioni e certificazioni a basso consumo energetico, ma è stato il design che ci è sembrato più "sostenibile". I pannelli a LED che cambiano colore sulle porte rendono il frigorifero più adattabile alle tendenze di miglioramento della casa. Così, se si desidera una cucina completamente nuova, si può modificare la fascia del MoodUp anziché cambiare l'intero elettrodomestico.

In questo modo potreste conservare più a lungo il vostro prossimo frigorifero.

Ci sono stati molti altri esempi, da parte di molti dei principali produttori di tecnologia, e anche se questo porterà inevitabilmente a un aumento dei prezzi al dettaglio per coprire il costo di un minor numero di dispositivi venduti, pensiamo che sia una parte della sostenibilità che possiamo tutti accettare.

È solo un peccato che tutti noi abbiamo dovuto volare in Germania, attraversare enormi sale con aria condizionata e vedere enormi schermi alimentati per capire che la cosa era vera.

Scritto da Rik Henderson.