Samsung offrirà contenuti di LOTR: Gli Anelli del Potere in 8K

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha collaborato con il servizio Prime Video di Amazon per offrire alcuni contenuti de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in 8K.

Oggi (25 agosto) Samsung proietterà un'anteprima esclusiva di 25 minuti di filmati dei primi due episodi nel suo centro di esperienza Samsung 837 a New York. Inoltre, prevede di offrire "contenuti di serie" in 8K da visualizzare sui TV Neo QLED 8K e sui display Micro LED 8K "The Wall".

-

A breve sarà disponibile anche un esclusivo trailer in 8K.

Il negozio di New York proietterà i contenuti personalizzati sul suo video wall LED a tre piani, mentre altri materiali "creativi" de Gli anelli del potere debutteranno anche sugli schermi digitali LED di Samsung che si affacciano su Times Square, Piccadilly Circus a Londra e Piazza del Duomo a Milano.

"Collaborazioni come questa segnano un'importante pietra miliare nel portare l'8K, la tecnologia di visualizzazione più avanzata, alla ribalta per gli spettatori", ha dichiarato Simon Sung, vicepresidente esecutivo del settore display individuali di Samsung.

"Per la prima volta, i fan potranno sperimentare le straordinarie immagini de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sui TV Samsung Neo QLED 8K".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà trasmesso in anteprima su Prime Video il 2 settembre 2022.

squirrel_widget_237190

Scritto da Rik Henderson.