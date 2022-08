The Frame di Samsung riceve una lezione di storia con il tie-in di Life

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il popolare televisore di fascia alta di Samsung, The Frame, si integra nei salotti con l'aspetto di una cornice e ora sta per ricevere un'iniezione di immagini iconiche.

In collaborazione con la rivista Life, Samsung porterà sui TV della serie Frame 20 fotografie selezionate dalla Life Picture Collection.

-

La collezione è un archivio visivo del XX secolo, con oltre 10 milioni di fotografie di momenti e personaggi storicamente significativi.

Il Samsung Art Store ha curato 20 foto della collezione e le metterà a disposizione dei possessori di The Frame a partire dal 28 luglio.

La selezione comprende immagini di una vasta gamma di soggetti, dai surfisti della West Coast californiana a Pablo Picasso.

"Il catalogo di opere d'arte di The Frame è cresciuto immensamente da quando è stato lanciato nel 2017, e da allora si è anche diversificato notevolmente", ha dichiarato Simon Sung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics.

"La storia è registrata in queste fotografie e ora i consumatori possono esporle con un semplice clic, senza mai mettere piede in una galleria o in un museo".

Nel 2022 i televisori Frame hanno adottato una finitura opaca del display, che migliora ulteriormente l'effetto riducendo i riflessi della luce.

Se vi piace l'idea di esporre un po' di storia nel vostro salotto, un abbonamento di 2 mesi al Samsung Art Store viene offerto gratuitamente con i modelli 2022 The Frame.

squirrel_widget_12854839

Scritto da Luke Baker.