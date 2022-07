Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato e rilasciato il suo nuovo Gaming Hub abbastanza rapidamente proprio alla fine di giugno 2022, evitando il tipo di lunga attesa che a volte si verifica per le nuove funzionalità interessanti.

Ciò significa che chiunque possieda un TV Samsung 2022 può ora usufruire di alcune straordinarie funzioni di gioco: di seguito vi forniamo tutti i dettagli principali e le nostre impressioni di utilizzo.

Samsung ha fatto le cose in grande con Gaming Hub: non si tratta semplicemente di una nuova app per il TV, ma di un'intera nuova sezione, accessibile dal menu di sistema in cui si selezionano gli ingressi. Ciò significa che ospita più app e può fungere da homepage per tutte le esigenze di gioco.

Samsung afferma che il 65% dei suoi clienti ha una console di gioco collegata al televisore Samsung, quindi ha senso aggiungere un luogo per ospitare tutte le connessioni.

L'aggiunta più importante, tuttavia, è una serie di applicazioni di streaming di Xbox e Google Stadia, che consentono di giocare a una serie di giochi senza bisogno di una console. È possibile accedere a ciascuna di queste applicazioni attraverso il Samsung Gaming Hub prima di effettuare il login e giocare, il tutto attraverso il cloud.

Una volta che si accede al Gaming Hub sul televisore o sul monitor, viene presentato un elenco di giochi suggeriti in base a quelli a cui si è giocato di recente e a quelli che si desidera provare. A questo punto è possibile collegare un controller via Bluetooth e mettere da parte il telecomando del televisore.

I giochi suggeriti sono quelli di tutti i servizi a cui si ha accesso e suggeriscono giochi specifici all'interno di tali librerie. Al di sotto di esse, avrete la possibilità di accedere all'app di ciascun servizio di streaming, e più in basso ci sono elenchi curati in base al genere o ad altri criteri.

In pratica, avete un catalogo dei giochi disponibili e dei servizi su cui funzionano. Aprendo un gioco o un'app si accede al servizio in questione per dimostrare di avere l'abbonamento (almeno la prima volta), dopodiché si può caricare il gioco.

Al momento ci sono quattro grandi servizi su Samsung Gaming Hub: Xbox, Stadia, Nvidia GeForce Now e Utomik.

Ognuno di essi consente di trasmettere in streaming sul televisore un catalogo di giochi diverso, con impostazioni e parametri di riferimento leggermente differenti, oltre a librerie diverse.

Per il momento, Samsung ha inserito il Gaming Hub solo sui suoi smart TV 2022, ovvero i modelli QN900B, QN800B, QN95B, QN90B e Q60B.

Durante il nostro hands-on, Samsung ci ha comunicato che sta valutando la possibilità di portare le opzioni di streaming anche sui modelli più vecchi, ma al momento non ce lo garantisce, quindi il modo più semplice per avere la certezza di potervi accedere è quello di acquistare uno dei modelli di cui sopra.

Terremo aggiornato l'elenco qui sopra man mano che si espande, ma anche la pagina di Samsung dedicata al Gaming Hub conterrà tutti i dettagli.

La buona notizia emersa dall'esperienza pratica con Samsung Gaming Hub è che sembra fare esattamente quello che dice il suo nome: si può accedere ai servizi di streaming e, a patto che la rete internet sia all'altezza del compito, funzionano bene come dovrebbero.

Abbiamo giocato a Halo Infinite attraverso Xbox Cloud Gaming e siamo rimasti colpiti dalla bassa latenza di input del controller, che di fatto rende il gioco uguale a quello su console. L'unico grande svantaggio è che per ora la risoluzione è limitata a 1080p, cosa che si può notare se si è abituati a una Xbox Serie X.

Secondo Xbox, però, il limite di risoluzione si alzerà col tempo, quindi le cose dovrebbero migliorare da qui in poi.

Il collegamento del controller è facile e veloce tramite Bluetooth, e si possono utilizzare anche controller non Xbox come il DualSense di Sony, a seconda dei propri gusti. A questo punto basta scegliere il gioco, attendere il caricamento e iniziare a giocare.

È possibile farlo utilizzando una connessione cablata o Wi-Fi, anche se la connessione cablata darà sempre risultati più stabili per ridurre il rischio di artefatti e occasionali picchi di lag, ma in ogni caso se si dispone di una velocità compresa tra 10 e 20 Mbps si dovrebbe riuscire a giocare.

Se avete un auricolare Bluetooth potete collegarlo anche per l'audio, il che è ottimo, anche se per il momento il microfono rimarrà inutilizzato. Sebbene sia possibile accedere alle funzioni sociali come su qualsiasi altro dispositivo, Samsung e Xbox stanno ancora lavorando per permettervi di chattare con i vostri amici. Potrete sentire le loro voci, ma la vostra sarà silenziata, a meno che non usiate un altro dispositivo come l'app Xbox sullo smartphone.

Per essere la prima volta, siamo molto colpiti dalla fluidità del funzionamento di Gaming Hub e, se avete un televisore compatibile, dovreste provarlo: potreste trovarvi all'avanguardia del progresso videoludico senza dover acquistare alcun kit aggiuntivo.

Scritto da Max Freeman-Mills.