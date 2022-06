Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha presentato un nuovo Gaming Hub in arrivo sui TV Neo QLED 8K e 4K del 2022, su altri QLED e sulla serie Smart Monitor. Sarà disponibile dal 30 giugno 2022 e includerà l'accesso a Xbox Game Pass Cloud Gaming.

L'hub della smart TV sarà il luogo in cui trovare tutti i servizi di gioco, compresi Nvidia GeForce Now e Stadia. Tuttavia, è la prima volta che gli utenti potranno accedere a un'app Xbox dedicata e al servizio di cloud gaming direttamente su un televisore.

Se si dispone di un abbonamento Game Pass, è sufficiente un controller per poter giocare agli oltre 100 giochi disponibili attraverso il servizio Xbox Cloud Gaming. I giochi verranno trasmessi in streaming al televisore, mentre i codici di controllo andranno in direzione opposta verso uno dei numerosi centri server di Microsoft in tutto il mondo.

Lo stesso vale per GeForce Now e Stadia, anche se entrambi sono già disponibili su altri sistemi TV.

Per accedere a Xbox Cloud Gaming, i giocatori avranno bisogno di un televisore Samsung compatibile, ovviamente, di un controller, come detto, e di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Con un unico canone mensile, Xbox Game Pass Ultimate non solo offre più di 100 giochi da giocare su cloud, ma anche molte centinaia di giochi per Xbox e PC da godere senza costi aggiuntivi.

"Siamo alla ricerca di portare la gioia e la comunità del gioco a tutti gli abitanti del pianeta, e portare l'app Xbox sulle smart TV è un altro passo per trasformare la nostra visione in realtà", ha dichiarato Phil Spencer, capo di Xbox.

"Per questo siamo entusiasti di collaborare con Samsung, leader mondiale nel settore dei televisori, per portare Xbox a un numero maggiore di giocatori. La collaborazione con Samsung ci ha aiutato a fornire un maggiore accesso al gioco e ci ha permesso di accogliere nuovi giocatori nella nostra fiorente comunità".

Scritto da Rik Henderson.