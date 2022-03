Samsung S95B è la prima TV OLED del marchio e arriverà ad aprile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung è finalmente entrata nel mercato dei televisori OLED, con il suo primo modello in arrivo ad aprile.

Il Samsung S95B amplia la gamma TV dell'azienda oltre a QLED, LED e Mini LED. Sarà disponibile nelle dimensioni dello schermo da 55 e 65 pollici e presenterà la stessa tecnologia Neural Quantum Processor che si trova nei modelli Neo QLED di punta del marchio.

La funzionalità smart è fornita dal sistema proprietario Tizen, mentre sono integrate anche le tecnologie audio Samsung Object Tracking Sound e Q-Symphony con Dolby Atmos.

Chiama il design "LaserSlim".

Samsung è relativamente in ritardo per la festa OLED, avendo precedentemente preferito la propria tecnologia di visualizzazione QLED per i set di fascia alta. Ma il successo di aziende del calibro di LG , Philips , Panasonic e Sony , che hanno fornito TV OLED per diversi anni, l'ha chiaramente ispirato ad ampliare la sua gamma.

Non ci sono ancora date esatte né dettagli sui prezzi per l'S95B. Aggiorneremo quando possibile.

Presto arriveranno anche gli ultimi televisori Samsung nella sua gamma lifestyle, inclusi Frame, Serif e Sero 2022, oltre a una nuova gamma Neo QLED 8K, con i modelli QN900, QN800 e QN700 del 2022.

Questi ultimi set utilizzano la retroilluminazione Mini LED per livelli di nero più profondi e meno sbavature di luce, con conseguente contrasto e colori più accurati, simili a quelli di OLED.

Scritto da Rik Henderson.