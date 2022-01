Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Al CES 2022 non c'erano dubbi sul fatto che il display della TV Micro LED di Samsung fosse sbalorditivo nella sua vastità, fedeltà visiva e nel presentare il meglio del meglio quando si tratta di alta gamma dinamica (HDR). Questo è il futuro della televisione.

Quindi abbiamo appreso quale dovrebbe essere il prezzo: oltre $ 100.000, potenzialmente fino a $ 150.000 (non esiste ancora un prezzo ufficiale, tuttavia, quindi è meglio indovinare al momento della scrittura, sulla base del feedback degli addetti ai lavori).

Quindi, come può una TV giustificare il costo di un'auto sportiva? Bene, perché micro LED di Samsung più o meno è la vettura sportiva del mondo televisivo.

Prima di tutto: basta guardare le nostre foto, scattate all'evento First Look di Samsung durante il CES 2022. L'azienda coreana aveva prenotato una sala da ballo al Caesars Palace per mostrare la sua gamma completa di televisori, dai pannelli Micro LED, a quelli più consumer ( ma ancora di fascia alta) Neo QLED 4K e 8K , fino alla sua gamma lifestyle, incluso lo stupefacente The Frame 2022 antiriflesso .

I televisori sono notoriamente difficili da fotografare, specialmente in ambienti bui con più fonti di luce, ma questi pannelli Micro LED offrono neri profondi e bianchi così intensi che è quasi come fotografare una scena. Vedi come i neri continuano nell'oscurità che circonda il pannello? Ecco quanto sono ricche queste immagini - in effetti, sono molto più ricche di persona, è quasi impossibile descriverle senza stare di fronte a una.

Questo è il grande fascino di Micro LED: i suoi microscopici LED, che si autoilluminano per pixel del display (proprio come fa un pannello OLED, solo Micro LED utilizza materiale inorganico), consentono un controllo ultra preciso dell'illuminazione con cui nessun altro sul mercato può competere . Ciò offre anche il vantaggio di livelli di nero ultra bassi, sempre come OLED, ma con una luminosità di picco molto più elevata.

Ma torniamo alla domanda: è abbastanza buono da farti venir voglia di separarti da sei cifre? Beh, diciamocelo, la maggior parte della popolazione mondiale non avrà mai a disposizione tali somme. In realtà il prezzo è indicativo dell'alto tasso di errore nel processo di produzione - il che significa ricominciare, nuovo modulo e tutto - e l'enorme dimensione del pannello, con la vetrina del CES 2022 che mostra il trio di 89-, 101- e 110- modelli in pollici. Anche il più piccolo è enorme, offrendo un'esperienza completamente coinvolgente, poiché non c'è cornice (beh, è un rapporto schermo-corpo del 99,9%).

Il vantaggio più grande, in realtà, è che con la pratica Samsung sarà in grado di perfezionare la sua forma d'arte: il prezzo di Micro LED dovrebbe ridursi man mano che l'esperienza di produzione e i processi dell'azienda aumentano e le dimensioni del pannello si riducono per essere più in linea con ciò che la maggior parte dei consumatori sono dopo (cioè pannelli da 55 pollici e simili).

In definitiva, vedere di persona un TV Samsung Micro LED riguarda il lusso di quell'esperienza, non lo scenario immaginario di possederne uno in realtà in questo momento. Ma che piacere visivo è - ed è bello vedere Samsung impegnarsi in questo formato circa tre anni dopo aver annunciato per la prima volta The Wall al CES 2019 .