(Pocket-lint) - C'è molto da dire sulla ripresa degli eventi di persona: se non fosse stato per il CES 2022 in corso, non avremmo avuto modo di vedere il televisore The Frame 2022 di Samsung con i nostri occhi.

E siamo molto, molto contenti di averlo fatto: ma questo è un pannello assolutamente sorprendente. Potrebbe essere la nostra scelta dello spettacolo?

Come mai? Perché la versione 2022 di The Frame implementa un pannello antiriflesso che viene descritto come "glare free". Questo è stato certificato da UL Labs .

Non è nemmeno un'esagerazione: abbiamo puntato la torcia del nostro telefono sul pannello e non si è riflesso su di noi come uno specchio. Le lampade vicine nella sala vetrina a porte chiuse del CES 2022 di Samsung - dove siamo stati anche invitati a dare un'occhiata al prototipo QD-OLED (l'unico al mondo al di fuori del quartier generale di Samsung) - non hanno influito nemmeno su The Frame, mentre i pannelli Neo QLED nelle vicinanze riflettevano davvero.

Quindi perchè è importante? L'opinione di Samsung è che puoi visualizzare più di un semplice televisore su un pannello di questo tipo. Puoi mettere opere d'arte dalle gallerie, ad esempio, e mostreranno un vero aspetto simile a una tela. È così autentico che vorrai allungare la mano e toccare lo schermo, motivo per cui sul pannello è presente anche un rivestimento resistente alle impronte digitali, per mantenere le cose ancora più immacolate.

Pensiamo che ci sia molto di più, tuttavia, poiché un pannello antiriflesso in un soggiorno che ha grandi finestre e soffre di riflettere varie fonti di luce ne trarrà chiaramente beneficio. Per non parlare del fatto che il pannello qui, con risoluzione 4K e supporto a 120Hz, è uno storditore con tutti gli standard più recenti a pieno effetto.

Per essere certificato come antiriflesso, The Frame 2022 ha dovuto superare i test di soglia stabiliti da UL, che valutano il riflesso, il disagio e la disabilità, impostando un indice di abbagliamento unificato (UGR) per ciascuno. The Frame, chiaramente, è passato a pieni voti. È un pannello come nessun altro che abbiamo mai visto.

Tuttavia, in questa fase Samsung non ha rilasciato i numeri di modello definitivi, ma sarai in grado di acquistare questa impressionante televisione con dimensioni da 32 a 85 pollici. Se hai l'opportunità di vederne uno, ti invitiamo caldamente a farlo: è un'impresa davvero impressionante avercela fatta.