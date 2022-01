Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha avuto un CES 2022 relativamente modesto, ma ha ancora annunciato alcune curiosità interessanti e The Freestyle conta sicuramente come uno di questi: un mini-proiettore che secondo Samsung è l'ideale per coloro che desiderano un dispositivo che offra un sacco di diversi funzioni.

È prima di tutto un proiettore, ma ci sono anche funzionalità di altoparlanti intelligenti e opzioni di illuminazione. Pesa 830 grammi, quindi dovrebbe essere bello e portatile, anche se richiede un cavo di alimentazione per funzionare (anche se potresti scegliere di collegarlo a un pacco batteria) e con una base di rotazione di 180 gradi, dovresti essere in grado di farlo cadere e puntalo sulla maggior parte delle superfici per un display.

Può creare un display di dimensioni fino a 100 pollici e fino a 30 pollici, se lo si preferisce. Quell'immagine è full HD, quindi 1080p anziché 4K, anche se a $ 899 in pre-ordine probabilmente spereremmo in una risoluzione più alta.

Tuttavia, l'obiettivo qui è chiaramente la flessibilità, al punto che Samsung offre persino un adattatore per presa che ti consente di collegare l'intero shebag a una presa di corrente per l'alimentazione, quindi potresti teoricamente installarlo su un soffitto in quel modo, purché la tua presa può sopportare il suo peso in sicurezza.

Il Freestyle funzionerà con Bixby di Samsung o, più preferibilmente, con Amazon Alexa, per consentirti di utilizzare i controlli della casa intelligente e dell'assistente, mentre c'è anche una copertura che può essere agganciata alla parte anteriore del proiettore per proteggerlo e farti usare The Freestyle per l'illuminazione.

Il proiettore è ora disponibile per il pre-ordine, insieme a vari accessori tra cui una custodia e una base per batteria che ti consentono di utilizzare davvero The Freestyle dove vuoi senza bisogno di un cavo di alimentazione.

