Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Poco prima dell'inizio del CES 2022 , sia di persona che virtualmente, Samsung ha rivelato il suo aggiornamento TV 2022 per i modelli Micro LED , Neo QLED e Lifestyle.

In cima allo stack c'è il Micro LED refresh, che ora presenta un modello da 89 pollici oltre alle versioni da 101 e 110 pollici. Micro LED è un'impresa entusiasmante perché ha LED extra piccoli (25 milioni, non meno) che si autoilluminano, in modo simile agli OLED, tranne che con una luminosità di picco più elevata.

Ciò dovrebbe garantire una qualità dell'immagine ottimale, con la gamma 2022 in grado di un milione di livelli di luminosità e livelli di colore per la migliore esperienza HDR (high dynamic range) - soprattutto perché la cornice è stata ora tagliata quasi completamente, con uno schermo del 99,9% -to-corpo per questo design.

Se, cioè, te lo puoi permettere: questi enormi televisori Micro LED costeranno una bella botta di denaro (leggi molte migliaia), ne siamo sicuri, anche se il prezzo deve ancora essere confermato. È ora che Samsung introduca la tecnologia nei prodotti di consumo per acquistarli effettivamente.

Il prossimo nella line-up è l'aggiornamento Neo QLED 2022, con un processore Neo Quantum per offrire una mappatura del contrasto più avanzata utilizzando la retroilluminazione. I nuovi televisori saranno in grado di gestire l'illuminazione su 16.384 passaggi, che è quattro volte quella dei 4.096 della generazione precedente, il che dovrebbe consentire una visualizzazione HDR più efficace.

I modelli Neo QLED aggiungono anche la modalità EyeComfort, progettata per regolare automaticamente la luminosità e il tono dello schermo utilizzando un sensore di luce integrato in combinazione con i cicli di alba/tramonto. È un po' come il display True Tone di Apple , che adatta i colori per una visione più equilibrata e confortevole a seconda della luce ambientale circostante.

L'altra nuova caratteristica di grande successo è un focus sul miglioramento del suono. Il sistema Object Tracking Sound (OTS) di Samsung è stato migliorato, introducendo OTS Pro, che incorpora altoparlanti rivolti verso l'alto per un soundstage coinvolgente migliorato con audio dall'alto.

L'ultimo del trio sono gli schermi Lifestyle di Samsung - Frame, Sero e Serif - che presenteranno un nuovo display opaco con proprietà antiriflesso, antiriflesso e anti-impronta digitale.

Nessuna parola su prezzi o disponibilità ancora, ma poiché Samsung ospiterà una conferenza CES 2022 - che si ritiene sia per i suoi schermi di prossima generazione - ci aspettiamo che le informazioni complete seguiranno mercoledì 5 gennaio dopo la conferenza serale di martedì 4 gennaio.