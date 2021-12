I display 2022 di Samsung e i televisori di fascia alta avranno HDR10+

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato che i suoi televisori e display di fascia alta, lanciati nel 2022, includeranno una nuova funzionalità sotto forma di HDR10+ Gaming, un aggiornamento recentemente annunciato allo standard HDR10 .

HDR10+ Gaming è fondamentalmente un piccolo miglioramento rispetto alla versione normale e precedente e il vantaggio principale si presenta sotto forma di calibrazione automatica che consente all'utente di sedersi e rilassarsi.

Il software elaborerà le migliori impostazioni per il contenuto e si regolerà di conseguenza, assicurandoti di ottenere colori vividi e precisione con il minimo sforzo.

Samsung afferma che la funzionalità arriverà sui suoi nuovi monitor da gioco nel 2022, insieme ai televisori della gamma Q70 e superiori, quindi per ora sarà riservata alla fascia più costosa dello spettro.

Ciò significa che se stai impacchettando una console di nuova generazione o un potente PC sarai in grado di sfruttare tutti i piccoli extra come frequenze di aggiornamento di 120Hz, VRR e HDR10+ tutto in un unico pacchetto su una TV Samsung di fascia alta.

Dovremmo saperne di più al CES presto, anche se quest'anno lo spettacolo sembra un po' caotico. I marchi si stanno ritirando dall'evento di persona della fiera ogni giorno a causa dei crescenti rischi posti dalla nuova ondata di infezioni da Covid-19.