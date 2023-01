Roku lancia i televisori a marchio proprio: TV Roku Select e Plus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Roku ha annunciato i suoi primi televisori progettati e realizzati da Roku, anziché in collaborazione con altri marchi.

La famiglia è divisa in due segmenti, con il Roku Select che si colloca nella fascia più economica e il Roku Plus che offre funzioni più avanzate.

La nuova gamma di televisori offrirà 11 modelli, con dimensioni da 24 a 75 pollici, tutti dotati delle note funzioni Roku e funzionanti sulla piattaforma Roku, che consente di accedere facilmente a una gamma completa di servizi di streaming.

Roku non ha specificato esattamente quali modelli saranno disponibili in quali dimensioni, ma sappiamo che il Roku Select offrirà modelli da 32, 43 e 55 pollici, mentre il Roku Plus sarà disponibile in dimensioni da 65 e 75 pollici.

Ci saranno modelli HD e 4K, ma al momento non è chiara la suddivisione di queste dimensioni e risoluzioni: aggiorneremo quando ne sapremo di più.

Roku ha dichiarato che i modelli Roku Select verranno forniti con i telecomandi vocali Roku, mentre i modelli Roku Plus saranno dotati del telecomando vocale Roku Voice Remote Pro.

I nuovi televisori Roku sono attualmente in lista per il lancio solo negli Stati Uniti e saranno disponibili a partire dalla primavera del 2023. I prezzi partiranno da 119 dollari per il modello da 24 pollici e arriveranno a 999 dollari per quello da 75 pollici.

Roku ha anche annunciato una nuova Roku TV Wireless Soundbar, progettata per migliorare l'esperienza audio offerta da questi televisori.

I nuovi televisori Roku sono stati annunciati al CES 2023.

Scritto da Chris Hall.