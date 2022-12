I TV RCA Roku vengono lanciati nel Regno Unito, a partire da un prezzo incredibile di 130 sterline

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - RCA si è aggiunta all'elenco dei produttori di TV che hanno rilasciato TV Roku nel Regno Unito.

Disponibili con schermi da 32, 40 e 55 pollici, i televisori RCA Roku sono disponibili con risoluzioni HD e 4K HDR e partono da soli 129,99 euro.

Sono dotati della piattaforma smart TV Roku integrata, per cui non è necessario aggiungere un dispositivo di streaming secondario, e vengono inoltre forniti con 30 giorni di Discovery+ gratuito.

I televisori Roku hanno una homepage personalizzabile, con accesso alle migliaia di app e canali di streaming disponibili attraverso la piattaforma. Tra questi, tutti i servizi televisivi gratuiti del Regno Unito, come BBC iPlayer, ITVX, All 4 e My5. I televisori RCA sono anche abilitati a Freeview Play, per cui è possibile scorrere all'indietro l'EPG, selezionare un programma che si è perso e guardarlo in catch-up.

È inoltre disponibile gratuitamente il Roku Channel, con programmi e film Roku Originals, tra cui Weird: The Al Yankovic Story con Daniel Radcliffe.

Il primo televisore RCA Roku disponibile è l'RR32HD1, un modello da 32 pollici con una risoluzione di immagine HD. Dispone di due porte HDMI e due porte USB. Supporta anche l'HDR.

Il modello da 40 pollici (RR40FH1) è una variante Full HD, mentre il modello da 55 pollici (RR55UD1) è 4K HDR. Il prezzo è rispettivamente di 169,99 e 269,99 euro.

È possibile acquistare il televisore RCA Roku da 32 pollici su Amazon a 129,99 euro.

Scritto da Rik Henderson.