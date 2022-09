Metz arriva nel Regno Unito con la gamma di TV Roku a prezzi accessibili

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il marchio AV Metz arriva finalmente nel Regno Unito. E sta introducendo una gamma di TV Roku a prezzi accessibili.

Già affermato in Germania, il marchio lancerà quattro televisori 4K HDR e due HD nel Regno Unito all'inizio di ottobre.

Saranno disponibili televisori da 32 e 40 pollici con risoluzione 720p / 1080p (2K) rispettivamente, e televisori da 43, 50, 55 e 65 pollici con Ultra HD 4K. Tutti supportano i formati HDR10 e HLG.

Inoltre, ciascuno di essi funziona sulla piattaforma smart Roku TV, il che significa che tutti i canali Roku (app) saranno disponibili sull'intera gamma.

Tutti i televisori Metz sono dotati di display LCD e retroilluminazione diretta a LED per un migliore contrasto (rispetto agli equivalenti illuminati ai bordi).

Supportano frequenze di aggiornamento fino a 60 Hz e i modelli da 32 e 40 pollici sono dotati di due porte HDMI (una con eARC), mentre i modelli 4K sono dotati di tre HDMI (una con eARC).

Avendo provato personalmente i diversi modelli della gamma, possiamo confermare che l'esperienza Roku smart si svolge in modo rapido e fluido su questi apparecchi, senza alcun ritardo percepibile tra lo scorrimento e l'avvio di Netflix, ad esempio.

È presente anche Freeview Play per l'accesso alla catch-up TV e per scorrere all'indietro l'EPG per trovare i programmi da trasmettere. Tutti i televisori supportano la connettività Internet wireless e via cavo (LAN).

I prezzi dei televisori Roku Metz sono interessanti. La gamma 4K parte da 299 sterline per il modello 43 MRD6000Z, per arrivare a 449 sterline per il modello 65 MRD6000Z da 65 pollici.

Il modello da 32 MTD6000Z costa solo 159 euro, mentre quello da 40 pollici costa 199 euro.

Scritto da Rik Henderson.