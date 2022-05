Element Roku TV lanciato per la visione all'aperto quest'estate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Roku ed Element hanno stretto una partnership per un nuovo televisore progettato per l'uso all'aperto quest'estate.

Il televisore Element Roku è dotato di un pannello LED 4K HDR(HDR 10) da 55 pollici. La luminosità è valutata a 700 NITS, in modo da poter penetrare la luce del sole, mentre il vetro antiriflesso è utilizzato per ridurre al minimo i riflessi.

Il televisore offre anche un'ulteriore protezione contro gli elementi, con la certificazione IP55 per la resistenza alle intemperie, all'acqua, alla polvere e all'umidità. Il televisore può inoltre resistere a temperature che vanno da meno 4 gradi fahrenheit a un massimo di 104 gradi.

Il sistema operativo Roku è in grado di installare e accedere a tutti i canali disponibili su altri dispositivi Roku. Ciò include Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ e Hulu.

"Con l'Element Roku TV esterno, siamo in grado di espandere l'offerta di Roku del sistema operativo per Smart TV più venduto negli Stati Uniti in una nuova parte della casa", ha dichiarato Tom McFarland, senior director of business development di Roku.

"La potenza e la facilità d'uso di Roku TV, combinate con l'hardware di Element, accessibile a tutti e ricco di funzioni, si adattano perfettamente a qualsiasi spazio abitativo esterno".

Il televisore Element Roku è disponibile solo negli Stati Uniti e può essere acquistato da Walmart al prezzo di 1.299,99 dollari.

Scritto da Rik Henderson.