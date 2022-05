Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Roku ha annunciato che il suo lettore multimediale in streaming Roku Ultra includerà il suo Voice Remote Pro.

In precedenza, il lettore includeva il telecomando standard dell'azienda. Il telecomando Voice Remote Pro aggiunge più pulsanti, un ascolto sempre attivo e una batteria ricaricabile. In genere il telecomando costa 30 dollari, ma ora l'Ultra lo includerà pur rimanendo al prezzo originale di 99,99 dollari. In un comunicato stampa, Roku ha dichiarato che il bundle predefinito sarà disponibile a metà maggio 2022.

Il sito web di Roku chiarisce già che l'Ultra viene fornito con il telecomando Voice Remote Pro. Pocket-lint deve tuttavia ammettere che la necessità di caricare il telecomando tramite Micro USB non è un'esperienza ideale. I comandi vocali senza la pressione di un pulsante sono interessanti, ma le batterie AA in aggiunta sono ancora meglio che doverle ricaricare.

Si tenga presente che Roku offre anche lo Streaming Stick 4K Plus da 70 dollari con il telecomando vocale Pro. Costa 20 dollari in più rispetto al normale Streaming Stick 4K.

Per ulteriori informazioni su Roku e sul suo funzionamento, consultare la guida di Pocket-lint:

Se volete sapere come si confrontano i vari Roku, consultate questa guida:

Scritto da Maggie Tillman.